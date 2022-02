Du har kanskje fått med deg at det er rekordmange single nordmenn om dagen. Faktisk er det, ifølge NRK, en såkalt «singelboom» her til lands. Sammenliknet med tall fra 1980, da ca. 700 000 over 18 år var single, var tallet steget til 1,4 millioner i 2020.

Så hvordan står det til med datingen i Bergen?

Studentene forteller her sine historier om alt fra daten som endte i klein knyttneveholding, til filmdaten som ble til familietreff i stua.

Intimsone-sjekken

I underetasjen på realfagsbygget sitter geologistudenten Synne Wågbø (22) og spiser lunsj med noen medstudenter.

– Hvilken årstid beskriver kjærlighetslivet ditt nå?

KNYYTNEVE. Geologistudent Synne Wågbø forteller om en date som var litt for snar til å holde hender.

– Nå har jeg nettopp endt noe, så da blir det fort høst, sier Wågsbø.

– Hva ville fått deg til å revurdere om daten er noe for deg?

– Hvis den andre er alt for touchy fra start. Da bryter man intimsonen alt for tidlig. Og så føler man kanskje at de vil ta deg med til sengs med én gang.

Wågbø forteller om en date som ble til en pinlig affære.

– Han ville holde hender, noe jeg ikke hadde lyst til. Så da endte han opp med å stå der og holde rundt knyttneven min. Jeg åpnet aldri hånda, og han slapp heller aldri.

Nyoppblomstret kjærlighet, og kjærlighet på is

Carl Waldenstrøm (23) og Rahman Chaudhry (24) studerer rettsvitenskap på UiB.

– Hvilken årstid beskriver kjærlighetslivet deres akkurat nå?

RØDE FLAGG: Rahman Chaudhry (til venstre) beskriver sitt kjærlighetsliv som vinter. Medstudent Carl Waldenstrøm beskriver det som en var sommer.

– For meg er det egentlig iskald vinter. Men jeg har ikke mistet helt av syne at det kan bli vår, sier Chaudhry.

– Det er ganske varm sommer for meg altså, sier Waldenstrøm med et smil om munnen.

Waldenstrøm har hatt kjæreste i ett og et halvt år. Chaudhry omtaler seg selv som frivillig singel.

– Hva er en «no-go» på date som ville fått deg til å revurdere det hele?

– Hvis personen viser seg å være frekk mot folk i service-bransjen. Det er fælt, og sier mye om en, mener Chaudhry.

Filmkveld?

Inne på BI sier Elin Tveit (23) og Sofia Bjerke (22) som studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse, ja til en kort dating-prat.

FILMKVELD. BI-studenten Sofia Bjerke (t.v.) forteller om en filmdate som ikke gikk helt som forventet. Her med medstudent Elin Tveit.

I likhet med geologi-studenten, har BI-studentene begge opplevd at daten viste seg å bli noe annet enn det de så for seg.

– Det var en gang jeg skulle møte en fyr fra Tinder for første gang. Planen var å se på film, men idet jeg ankommer så sier han at foreldrene er hjemme, forteller Bjerke.

22-åringen forteller videre at hun ble fanget i en intim familiesamling, der hun snakket mer med foreldrene enn daten selv.

– Jeg ante jo ikke hvem foreldrene var, og ville jo egentlig bare snakke med ham. Så den beskjeden hadde vært fint å få i forkant, sier hun og ler.

Datens oppførsel på restaurant

Inne på realfagsbygget sitter datateknologi-studentene Magnus Matre (21), Kasper Melheim (22) og Philip Johnsen (21). I likhet med juss-studenten, er de raske til å nevne at frekkhet i møte med servitøren er en avgjørende egenskap som ville hindret dem fra å møte daten igjen.

FOLKESKIKK. Philip Johnsen, Magnus Matre og Kasper Melheim studerer datateknologi på UiB. De mener at frekkhet i møte med servitøren er avgjørende.

– Det sier så mye om hvordan hun behandler andre folk, sier Melheim og får anerkjennende nikk fra sidelinja.

Melheim legger også til at en tydelig forventning fra motparten om at han skal betale regninga, ville hindret ham fra å møte personen igjen.

– Jeg tenker at vi deler på det, med mindre greia er at jeg tar henne med ut på noe. Da spanderer jeg gjerne!

Hundegal date

Tilbake på BI forteller Tveit om gangen hun opplevde at tur-daten opp til Ulriken ble en uheldig overraskelse:

– Han jeg møtte pratet om seg selv hele veien opp til Ulriken, og avbrøt meg hver gang jeg prøvde å snakke. I tillegg ble jeg så utrolig sliten av å gå, forteller BI-studenten og ler.

Den snakkesalige og turglade daten hadde med seg en hund. Tveit tenkte at dette kunne være positivt dersom det skulle oppstå klein stemning. Det viste seg å ikke stemme helt.

– Han brydde seg jo mer om hunden enn meg.

BI-studentene er raske til å nevne at dersom daten bare snakker om seg selv, så er det et tydelig “red flag”.

– Eller hvis han er på sitt sjette friår og bare lever livet sånn det faller seg. Det er et «red flag». Litt mål og mening bør en ha, sier Bjerke.

Tinder som sjekkeapp

Bergensstudentene uttrykker blandede følelser til Tinder og nettdating.

– Over nett kan man være så tøff i trynet, noe som kan gi et falskt inntrykk, sier geologi-studenten Wågbø.

Hun mener at samtalene ofte dør ut, og synes det er vanskelig å bli interessert.

Også datateknologi-studenten Johnsen mener det kan være vanskelig å komme videre fra selve Tinder-appen.

– Du må være rask med å finne på noe, eller så har du ikke sjans. Da dabber det mest sannsynlig av, sier han.

Jussstudenten, Waldenstrøm, forteller derimot at Tinder fungerte som et hjelpemiddel da han utviklet et forhold til sin nåværende kjæreste.

– Vi møttes først på julefest hos en felles venn, og så fikk vi kontakt på Tinder senere.

– Føler du at det er skam knyttet til det å møte kjæresten sin på Tinder?

– Det føler jeg at er en fordom som folk nesten har lyst til å bygge opp, men jeg kjenner egentlig ikke på det. Personlig synes jeg det kan være ganske romantisk å treffe kjæresten sin på Tinder, sier Waldenstrøm og smiler.

For ordens skyld: Rahman Chaudhry har tidligere vært journalist i Studvest.

Kommentarer

kommentarer