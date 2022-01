Fra en liten seilbåt dekket med presenning stikker Brage Neslein Korsnes hodet ut og ønsker oss velkommen inn i sitt hjem i havna på Møhlenpris. “Nansi” heter båten, og her har arkitektstudenten bodd siden våren 2021.

Dette er hans andre år som bergensstudent og hans tredje semester i båt.

VARTER OPP. Arkitektstudenten lager kaffe til Studvest når vi kommer på besøk

– Vil dere ha kaffe, spør han og setter i gang med å presse kaffe fra Bergen Kaffebrenneri, og fyller opp to kopper varm kaffe fra espressomaskinen med innskriften Classic Gaggia.

Kjøkkenet er lite og kompakt, med ovn og kjøkkenbenk i tre. I samme rom er seilbåtens cockpit. Det er herfra båten styres når den ikke er ute på fjorden. For å bruke plassen best mulig er skåler, fat og kopper plassert i en skuff i innebygde hyller.

Fra taket henger det to teposer.

– De kan jo brukes igjen, sier Korsnes med et lite smil.

TRANGT OM PLASSEN. Livet blir kompakt når man bor i båt.

Gammel drøm

Lufta er kald, men i det vi kryper inn i stua i båten kjenner vi varmen komme krypende. Båten varmes opp via vifteovn.

Korsnes forteller at han har seilt hele livet. Som liten seilte han ofte med storebrorens jolle, og etterhvert som han ble eldre var det et faktum: han var båtfrelst. Det å bo i båt har vært en gammel drøm for arkitektstudenten. Da han innså at å bo i båt ikke var så uvanlig her i Bergen, bestemte han seg for å følge drømmen.

BÅTFRELST. – Å bo i båt føles litt som en ferie.

– Når man bor i båt har man frihet til å leve slik man vil. Det er ingen huseier eller roomies man må ta hensyn til, og siden jeg har kjøpt båten selv kan jeg også innrede slik jeg vil, sier Korsnes.

Noe av det han liker best med å leve i båt, er muligheten til å kunne reise når man vil, enten det er alene eller med andre. Aller best liker han å dra på små og store eventyr med venner.

– Det fine med å ta med venner ut i båt, er at de trenger bare å være passasjerer og de er ikke avhengig av utstyr. Jeg elsker å kunne dele reisegleden og dele opplevelser med venner, også de som ikke er så vant å være i båt. Det er også en god følelse for meg, å kunne dele det.

Må være løsningsorientert

Selv om Korsnes finner stor frihet i det å bo i båt, legger han ikke skjul på at det ikke altid er like behagelig. Særlig på vinteren kan det være litt ufyselig når vinden uler utenfor. Ingen dag er lik, og det dukker stadig opp nye utfordringer. Oftest er det problemer knyttet fukt, lukter, kulde, men også mer trivielle ting som lyder.

– Her om dagen lå jeg og irriterte meg over en gjentagende dunkelyd. Da var det bare å komme seg ut i kulda. Jeg fant ut at det bare var en fender som slo mot båten og fikset det.

Han peker mot noen jakker og andre klær som henger på bøyler i poser og i bokser, og forklarer at posene er for å hindre at klærne får en sterk båtlukt av fukt og sjø.

BÅT I VINTERDRAKT. I vintersesongen er “Nansi” dekket med presenning for at båten ikke skal lekke.

Korsnes omtaler seg selv som et prosjektmenneske som liker å utfordre seg selv. Det er egenskaper som kommer godt med når man bor i båt og må fikse mye selv.

Det er den første vinteren han bor fast i båten og da han oppdaget at båten lakk, ble løsningen å legge en presenning over for å beskytte.

På hedersplass i lugaren står et elektrisk piano i en hylle helt framme i stuen.

– Å ha pianoet her var nesten det alle viktigste. Siden det er ganske trangt om plassen må jeg sitte på bordet og spille, men det funker, sier Korsnes.

TA DET PIANO. Brage Neslin Korsnes føler på en indre ro både når han seiler og når han spiller piano.

Havnen – Bergens beste kollektiv

Korsnes er oppvokst på Geilo, og som en som er vant med å bo på et lite sted, der alle kjenner alle, var det en liten omvelting da han kom til Bergen. Det føltes litt stort. Derfor var det godt å slå seg ned på gjestehavna på Møhlenpris, omgitt av mennesker med samme interesser og verdier.

HJELPER HVERANDRE. Fellesskapet blant beboerne på Marineholmen er tett, og terskelen er lav for å hjelpe hverandre.

BADET. Pumpetoalett og vask kommer man langt med.

– Det fine med å bo her er at vi alle hjelper hverandre. Vi deler oss naboer imellom, uten at man nødvendigvis forventer noe tilbake. Er det noe jeg ikke får til, kan det være at en av nabobåtene kan. Det er Bergens beste kollektiv, sier seilbåtentusiasten.

Fellesskapet Korsnes føler på, er noe av det han liker best etter at han valgte å flytte i båt, for snart et år siden.

Eget kjøkken og toalett på båten og vaskeri på land

I “Nansi” har han det han trenger. Kjøkken med kjøleboks og komfyr, stue, seng og et pumpetoalett og vask. Han han også en akterlugar, der han har lageret sitt.

– Det lukter en del av alger siden det er saltvann i toalettet, men det er bare å se, sier Korsnes, mens Studvest kikker inn på det lille badet.

Bak i båten er en varmtvannsbereder, som han selv har installert sammen med brødrene sine. Den gir han varmt vann til kjøkkenet og vasken på badet.

Knappe hundre meter unna, på Marineholmen, kan Korsnes og de andre som bor på Gjestehavnen, komme for å ta en dusj og vaske klær. Han forteller at han betaler 3200 kroner i måneden for båtplassen, i tillegg til utgifter til strøm og andre utgifter som følger med livet i en båt.

MARINEHOLMENS VASKERI. Et lite steinkast unna kan båtfolka på Møhlenpris komme å vaske klær og ta en varm dusj.

Drømmer om en jordomseiling

Korsnes er glad i eventyr og drømmer om å dra på jordomseiling med venner. Sett med realistiske øyne skjer nok ikke det med det første, men han har også tanker om en lengre seiltur på ett år. Til sommeren tar han båten og seiler til Sverige på ferie.

Han forteller om en minnerik båtopplevelse han hadde med to kompiser. Det var hans aller første overnattingstur i båt.

KLAR FOR EVENTYR. Her ligger “Nansi” trygt og godt klar for neste utflukt. Båten er forrest til venstre.

– Vi seilte til Sverige med faren til kompisen min sin båt. Det gikk egentlig helt forferdelig. Han ene var så gira at han holdt oss andre våkne hele natta. Vi grunnstøtta og havnet på en øy med masse sauer, og det var umulig å finne et sted å spise uten dritt, forteller han og sier at selvom det var mye kjipt, var det en magisk tur.

Planlegger å bo i båt ut studietiden

På tross av at å bo i båt ikke alltid er det mest komfortable, er studenten ganske sikker på at han kommer til å fortsette å bo i “Nansi” ut studietiden.

SELVINNSTALLERT VARMTVANNSBEREDER. Med et stort smil viser Korsnes oss varmtvannsberederen han har installert med brødrene.

– Nå når jeg har sett at jeg klarer det og kommet inn i rutinene, kan jeg jo ikke gi meg. Jeg kommer nok til å fortsette å bo i båt tre og et halv år til, og kanskje også etter at studiene er ferdig. Vi får se, sier Korsnes, som tar ting som det kommer.

På spørsmålet om hva han vil si til folk som vurderer å bo i båt er svaret:

– Kjør på, men vær sikker på at du gjør det fordi du vil, og at du gjør det for deg selv. Våg å ta litt sjanser, så kanskje det ender i noe fint.

