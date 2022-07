Hvert år får studentene i andre klasse ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i oppdrag å designe og bygge et «klimakammer». I år har klassen delt seg opp i to prosjekter, et i Balestrand og et i Bergen.

Fri oppgave

I idylliske omgivelser ved Solheimsvannet har de fått en tomt av Bergen kommune hvor halvparten av klassen bygger en konstruksjon som skal gi Bergens innbyggere le mot vinden, og samtidig tilby en møteplass.

DESIGN. Trine Hansen har designet klimakammeret. Foto: Anna Jakobsen

Trine Hansen (29) har designet konstruksjonen studentene bygger ved Solheimsvannet. Hun forteller at oppgaven er temmelig fri:

– Det eneste kravet er at vi må forholde oss til klima. Det kan være et vern for vær, eller ulike klimatiske rom.

I år er det Bergen kommune som har gitt oppdraget og bidratt med de ulike tomtene studentene skal bygge på, i tillegg til finansieringen. Hansen forteller om konstruksjonen de lager:

FERDIG. Det ferdige byggverket er klar til å ta imot publikum. Foto: Erik Stolpestad

– Det er vanskelig å si hva man kan kalle det, men det er en slags sittepaviljong som gir vern mot vind, forteller hun.

Hun fremhever at konstruksjonen gir mange måter å sitte på, som veksler mellom høyt og lavt, hvor målet er å skape forskjellige sittestuasjoner. I tillegg er det en bålplass i midten av konstruksjonen som forhåpentligvis skal være senter for hyggestunder. Hansen forteller hvor ideen kommer fra:

BYGGER. Studentene lærer mye nytt under prosessen. Mari Bergan (til venstre) og Oda Gaard Hansen. Foto: Anna Jakobsen

– Inspirasjonen kom fra såkalte «conversation pits», som var populære på 60- og 70-tallet. Conversation pits er en sittegruppe typisk er nedsenket i gulvet. Det var typisk for fancy og dyre leiligheter i perioden.

Meningen med en conversation pit er å skape et sosialt rom hvor folk sitter mot hverandre som skal invitere til gode opplevelser og sosialt samspill.

DYNAMISK. Konstruksjonen gir mange måter å sitte på. I bakgrunnen skimtes HVL på Kronstad. Foto: Erik Stolpetad

– Essensen ved konstruksjonen som vi har diskutert gjennom hele prosessen er at den gir oversikt. Du kan alltid se de andre du sitter sammen med. Det er også en veldig fin østvendt tomt, så her kan man samles i store flokker sier Mari Bergan (25).

– BAS er praktisk anlagt

Området er i vekst. Det bygges det som vil kalles Mindebyen, i tillegg til at en utvidelse av bybanen vil gå forbi. Studentene er ikke tvil om at bygget til BAS-studentene vil tilby et samlingspunkt i lokalmiljøet.

– BAS er veldig praktisk anlagt, og det er fokus på å lære det håndverkerne gjør. Skissene til Trine ser veldig ferdig ut, men det er ufattelig mye man må finne ut av underveis, og vi må stå for all planleggingen selv, forteller Bergan.

TILFLUKT: Det er ikke alltid solskinn på byggeplasser i Vest. Foto: Anna Jakobsen

Studentene har stått for hele prosessen, fra skisse til ferdig bygg. I tillegg er det studentene selv som må stå for bestillingen og transporten av varer.

Dette å bygge er en ny erfaring for de fleste studentene ved Solheimsvannet. Dette er både spennende og utfordrende. Teori er noe annet enn praksis:

– Det fine med å gjøre dette er at du lærer konsekvensen av streken på papiret, forteller Hansen.

– Det er mye vi må prøve mange ganger for å det til. Dette er første gang vi tester å være på byggeplassen. Hver eneste ting man skal gjøre må man lære seg. Det også nytt å holde seg til en overordnet plan og tidsskjema, legger Oda Gard Hansen (23) til.

Minst mulig naturinngrep

Sentralt i prosjektet er også at det skal være minst mulig naturinngrep, forteller Gaard Hansen.

HÅNDVERK. Det er studentene selv som står for selve byggingen, i tillegg til å ha tegnet den. Foto: Anna Jakobsen

– Bygget blir ikke senket i bakken, men står oppå bakken. Tankegangen på BAS er at vi skal ha et lite fotavtrykk.

Bygningen er dermed designet slik at den ikke etterlater seg noen varige spor i naturen.

VINDSKJERM. – Du kan alltid se de andre du sitter sammen med, forteller Mari Bergan. Foto: Erik Stolpestad

Klimakammeret til andreårsstudentene ved BAS står ferdig, og er klart til bruk av Bergens befolkning.

