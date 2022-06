Dagene går fort når man balanserer studielivet med deltidsjobb og egendrevne musikkprosjekter, i tillegg til et alternativt rocke-prosjekt på siden.

Sandnes-jenta har både studert musikk i England, og gått på vokalakademi i København. Nå er hun bosatt i Bergen, og bruker låtskrivingen som en slags avkobling i studenthverdagen.

Låtskriving for emosjonelt utløp

Avkoblingen i form av musikkproduksjon har lenge fungert godt for Hemnes. Under koronapandemien, da hjemmekontoret hersket, opplevde hun spesielt låtskrivingen som en viktig pause.

AVBREKK. For student og artist Susanne Hemnes er låtskrivingen et viktig avbrekk i studiehverdagen.

– Da det var hjemmeundervisning trengte jeg å rette fokuset mitt mot noe helt annet. Da tok jeg opp gitaren, og brukte musikken som et fint verktøy, forteller 24-åringen.

Ikke bare kjenner Hemnes på skaperglede når hun skriver musikk. Det emosjonelle utløpet hun personlig opplever er en viktig drivkraft oppi det hele.

Jeg kikket til høyre. Der sto en fyr og så opp på himmelen, og ikke på scenen. Det bet jeg meg merke i. Susanne Hemnes

– Låtskrivingen hjelper meg og min mentale helse med å prosessere ting. Før skrev jeg mer sporadisk, men da jeg flyttet til København etter videregående begynte jeg å skrive hyppigere.

Møtte drømmemannen på russetreff

I mai slapp Sandnes-artisten låta «Jumped Into the Water» som hun skrev da hun bodde alene i København i 2017.

– Singelen er den første av fire låter som sammen utgjør en historie om det å tørre å hoppe ut i kjærligheten, takle sorgen etter brudd og så komme seg videre, forteller Hemnes.

INSPIRASJON. Hemnes er aktuell med låta «Jumped Into the Water». Den er en gjenfortelling av en skjebnesvanger natt.

Sangen er en gjenfortelling av en natt i russetiden hvor tilfeldighetene traff blinkskudd, og drømmemannen dukket opp i en folkemengde blant 10 000 mennesker. Stedet var ikke annet enn Landstreffet i Stavanger.

– Jeg kikket til høyre. Der sto en fyr og så opp på himmelen, og ikke på scenen. Det bet jeg meg merke i, sier 24-åringen.

De fikk øyekontakt og Sandnes-jenta gikk bort.

– «Hopp ut i det», tenkte jeg

Hemnes forteller at hun og «drømmemannen» tilbrakte helgen sammen, men dro hvert til sitt da helgen var omme.

– Vi fortsatte å holde kontakten, og det ble til noe veldig fint. Likevel tok det slutt en dag.

FLYTENDE SJANGER. Prosjektet til Sandnes-jenta flyter mellom sjangrene folk, pop og indie.

Låtene hun nå slipper ser hun som en representasjon på det å tørre å hoppe inn i en ny kjærlighet.

– Denne første sangen er som kapittel én: Forelskelsesfasen, etterfulgt av kapittel to med sluttfase og tre med refleksjon over det hele.

Siste låt handler så om å tørre å bli forelsket igjen.

– Som jeg har gjort nå, forteller Hemnes.

Amerikansk folkemusikk-inspirert

Prosjektet til Sandnes-jenta flyter mellom sjangrene folk, pop og indie, hvor banjo-klimpring og akustisk preg er i fokus.

– Jeg vil si at musikken jeg lager er rolig og lett, med enkle momenter og litt perkusjon (slagverk, journ.anm.), forteller Hemnes.

Fokuset ligger på stemme og melodi, med enkel akkompagnerende gitar. 24-åringen er inspirert av amerikansk folkemusikk, og artister som Taylor Swift og Vance Joy.

DRØM. HVL-studenten drømmee om å kunne jobbe som låtskriver.

– Forhåpentligvis kan musikken fungere som en liten klem i de følelsene man går igjennom som menneske.

Drømmen om låtskriving på fulltid

HVL-studenten er tydelig på at drømmen er å kunne jobbe som låtskriver, enten for seg selv eller i et kollektiv for andre artister.

– Hvis det etterhvert blir flere konserter og muligheter innenfor dette prosjektet, så vil jeg nedprioritere andre ting.

Fremtiden håper Sandnes-jenta at er variert, og for 24-åringen er det enda betryggende å ikke være fastlåst til én ting.

Hemnes ville likevel ikke vært foruten studenttilværelsen og friheten som følger med:

– Det gir meg muligheten til å være sosial og møte folk. På den måten får jeg også nye historier å fortelle.

