Leder av Studentidrettsrådet, Line Korsmo, fortalte til Studvest før jul at hun er bekymret for studentenes psykiske helse dersom gymsalen på Studentsenteret skal brukes som eksamenslokale. Dette mener hun går direkte den psykiske helsen til studenter, uten å tenke på utfordringene studenter har rundt eksamen.

Det er viktig for UiB-studenter at treningssenteret er åpent i eksamensperioden. Selv om det ikke nevnes i artikkelen er det bare hallen som er stengt, altså er resten av treningssenteret åpent. Likevel mener Korsmo at eksamensavviklingen på Studentsenteret “går direkte utover studentenes psykiske helse”.

Denne påstanden kjenner vi oss ikke igjen i. Å avlegge eksamen er det viktigste en student gjør i løpet av et semester. Det å påstå at studenters psykiske helse vil bli påvirket av at én idrettshall blir brukt til eksamen i et par uker er en uriktig påstand.

Videre lurer Korsmo også på hvorfor ikke studenter bare kan ha eksamen i Fantofthallen. Fantofthallen ligger 20 minutt unna Bergen Sentrum med bybane. Det gjør at studentene vil ha en lengre reisevei på en allerede stressende dag. De fleste studenter er avhengige av en form for transport for å komme seg til Fantofthallen, og ikke alle bor langs bybanen. Hallen er heller ikke god nok på verken luftkvalitet, lyskilder eller inneklima til å gjennomføre en eksamen. Vi i Studentparlamentet ønsker gode og tilgjengelige eksamenslokaler, slik som Solheimsgaten 18, ikke som Fantofthallen.

Studenters psykiske helse er viktig for oss. Det er også viktig for oss med gode, trygge eksamenslokaler slik at hver enkelt student kan prestere på årets viktigste dag. Derfor ønsker vi at UiB benytter seg av Studentsenterets lokaler til eksamensavvikling fremfor bruk av Fantofthallen, men først og fremst Solheimsgaten 18.

