Fra 21. november til 20. desember er idrettshallen på Studentsenteret stengt grunnet eksamensavvikling. Det gjelder også gruppetreningssalene.

Line Korsmo, leder av studentidrettsrådet, frykter at stengingen kan gå utover den psykiske helsen og karakterene til eksamenskandidatene.

Hun viser til en studie utført av Norges Handelshøyskole som viser en sammenheng mellom trening og gode prestasjoner på eksamen.

– Studentsenteret er det mest besøkte treningssenteret etter Sammen City. Det er veldig mange som har trening her som stopper opp. Å stoppe opp trening i en hel måned er veldig lenge.

Det er Universitetet i Bergen (UiB) som eier bygget og eiendommene. Bruken av treningstilbudet reguleres gjennom en avtale mellom universitetet og organisasjonene som organiserer treningen, slik som Studentidrettsrådet og Sammen.

– Selv om avtalen skal respekteres, mener jeg at det her går direkte utover studentenes velvære og psyke, sier Korsmo.

Hun sier idretten er særlig viktig i eksamensperioden, da mange studenter er mer ensomme enn ellers.

Korsmo stiller seg spørrende til hvorfor UiB ikke tar i bruk Fantofthallen, som står ledig gjennom hele perioden.

Uforenlige hensyn

Det er Studieavdelingen som har ansvaret for hvordan skoleeksamen på UiB skal gjennomføres. Underdirektør Torunn Valen sier de hele veien har hatt studentene i fokus.

– Det er 40 000 eksamener som skal avlegges hvert år. Vi prøver å begrense så langt vi kan å stenge lokaler som brukes til andre formål. Vi skulle ønske at studentene både kunne trene og ta eksamen, men her er det noen hensyn som ikke helt lar seg forene.

FOKUS. Torunn Valen sier de har studentene i fokus.

– Tidligere har dere brukt Fantofthallen til å avvikle eksamen. Hvorfor gjør dere ikke det i år?

– Vi gjorde en helhetsvurdering i vår. Da var den under oppussing. Vi vurderte praktiske forhold knyttet til utstyr, transport og logistikk.

På kritikken fra leder for Studentidrettsrådet vedrørende hvilken effekt trening har for velvære og psykisk helse, erkjenner Valen at det er synd at eksamensavviklingen går på bekostning av treningstilbudet.

– Vi er opptatt av studiekvaliteten, og at de skal få trene. Jeg skjønner at treningstilbudet er populært blant studentene, men det er også viktig at vi gjennomfører eksamen på en trygg og sikker måte.

Valen håper at beslutningen om å stenge idrettshallen for idrett ikke vil gå utover eksamensresultatene til studentene som vanligvis bruker lokalet. Hun oppfordrer studentene til å benytte seg av andre treningsfasiliteter som Sammen tilbyr.

Trene Sammen fikk ikke beskjed

Frederick Gjethammer er avdelingsleder for Trene Sammen på Studentsenteret. Han mener beslutningen om å beslaglegge idrettshallen på Studentsenteret under eksamensperioden er uheldig.

– Vi mister så mye av tilbudet vårt. Samtidig mister studentene noe de har betalt for.

DIALOG. Gjethammer etterlyser bedre dialog mellom UiB og Sammen.

Trene Sammen har prøvd å tilpasse seg situasjonen med å flytte gruppetimer til Vektertorget og Sammen City.

Gjethammer stiller spørsmål ved om eksamensavviklingen på Studentsenteret kunne skjedd på en smidigere måte.

Han skulle ønske at Sammen hadde blitt involvert mer. Beslutningen om at idrettshallen på Studentsenteret skulle stenges i en måned fikk de først vite om etter å ha henvendt seg til UiB for informasjon om hvordan eksamen skulle gjennomføres.

Valen tar selvkritikk på at UiB ikke har hatt god nok kommunikasjon med Trene Sammen. Hun sier at de vil forsøke å gjøre en bedre jobb på dette punktet til neste år

– Vi har en dialog med Sammen.

