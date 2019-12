8. desember sjekket Studvest hvor mye det det kostet å fly fra Bergen 15. desember til norske flyplasser, én vei. Billettprisen for en person under 25 år som skal ha med seg en kolli varierer avhengig av endestasjon.

Studerer du i Bergen og skal til hjem til Honningsvåg må du nemlig betale over ti ganger så mye som om du skal hjem til Oslo.

Man kan komme seg til både Kristiansand, Trondheim, Bodø og Tromsø for rundt 700 kroner. Skal man til Oslo eller Stavanger får man billetter til rundt 400 kroner.

Verre er det dersom du skal hjem til Honningsvåg. Da må du nemlig tidoble reisebudsjettet ditt. De billigste billettene koster nemlig 4.246 kroner, én vei.

Må jobbe for å få råd til å reise hjem

En av studentene som må betale mye for hjemreisen er sammenliknende politikk-studenten Sunniva Mjelde (22).

Dette koster hjemreisene:



Oslo: 399 kroner

Trondheim: 399 kroner

Kristiansand: 641 kroner

Tromsø: 740 kroner

Bodø: 740 kroner

Alta: 740 kroner

Ålesund: 836 kroner

Svalbard: 949 kroner

Brønnøysund: 1430 kroner

Leknes: 2883 kroner

Mehamn: 3800 kroner

Honningsvåg: 4246 kroner



(Priser fra Flesland én vei, én kolli, under 25/studentbillett. Tall hentet 8.12 med hjemreisedato 15.12.)

Mjelde skal hjem til Lakselv for å feire jul sammen med familien sin. Hun vet hun må være tidlig ute, og har vært heldig og fått billetter hjem til «bare» 2.860 kroner.

DYRT. To hjemreiser i semesteret koster Sunniva Mjelde mellom seks- og åtte tusen kroner.

– Jeg har vært ute i god tid og fått billetter til en bra pris. Hadde jeg bestilt i dag hadde det vært verre. Nå koster billettene til Lakselv på datoene jeg må reise hele 11.005 kroner, forteller Mjelde.

Mjelde setter pris på at sjefen hennes er tidlig ute med å gi henne vakter for julen, slik at hun kan bestille hjemreisen i god tid.

– Jeg må jo jobbe ved siden av studiene for å få råd til å reise hjem i feriene, da er det fint med en sjef som er tidlig ute med å dele ut vakter, sier hun.

SKRYTER. Sollis oppfatning er at studentene er flinke til å være ute i god tid med å bestille flybilletter.

Skryter av studentene

Kommunikasjonsjef for Widerøe, Catharina Solli, forklarer at prisvariasjonen avhenger av flere faktorer.

– Flyreiser som innebærer flere strekninger med flere flyselskap innebærer ytterligere skatter og avgifter, dette er faktorer som øker prisen på flybilletten. Lengre flyreiser krever også mer drivstoff og flere arbeidstimer på besetningen, dette er også med på å øke prisen.

Hennes tips til studenter som skal kjøpe flybilletter er å benytte seg av ungdoms- eller studentrabatt og å være fleksible når det gjelder reisedato og tidspunkt.

– De flyene som går tidlig på morgenen og på ettermiddagen fylles ofte opp av forretningsreisende, mange ganger lønner det seg derfor å ta de flyene som går midt på dagen, eller sent på kvelden, sier Solli.

