Byggingen av den nye parken på Fantoft er godt i gang. Parken skal stå klar til 2022, og blir finansiert gjennom husleien til studentene som bor der. Parken har en kostnadsramme på 35 millioner.

Shifat Rahman er student og har bodd på Fantoft i fire år. Han forteller at han er veldig frustrert over byggingen som foregår. Han reagerer blant annet på støynivå og en økning i husleien.

– Det har vært støy her hver dag. Spesielt med sprengningsarbeidet.

Han forteller at han gjennom en intern Facebook-gruppe for studentene som bor på Fantoft, har opplevd at flere studenter reagerer på støynivået og andre plager rundt byggingen.

Han bestemte seg derfor for å ta det opp med Sammen.

– De starter med store bråkete maskiner allerede klokken syv om morgenen. Jeg snakket med Sammen om det, men da fikk jeg bare beskjed om å bruke øreplugger, ifølge Rahman.

FANTOFT. Den nye parken skal stå klar til 2022 og skal inneholde blant annet en frukthage.

Har informert entreprenører om støynivå

Før Sammen gikk i gang med rehabiliteringen av blokkene og byggingen av den nye parken, hadde de en avtale om at arbeid med mye støy ikke skulle starte før etter klokken åtte om morgenen.

– Etter forskriftene kan de starte støyende arbeid klokken seks om morgenen og holde på til klokken ti om kvelden. Vi har likevel sagt at støyende arbeid ikke bør skje før etter klokken åtte om morgenen, forteller Frank Indrøy, eiendomssjef i Sammen.

Klagene som kommer fra studentene forteller han at Sammen har tatt på løpende bånd med entreprenørene. Indrøy opplyser også om at det er begynt et arbeid på nabotomten som gjør at støynivået har vært noe større.

– Vi har hatt et problem siden i fjor fordi naboen jobber og bråker like mye som oss, og det kan vi ikke gjøre noe med. Der har vi ingen innflytelse, sier han.

Situasjonen Rahman forteller om ørepluggene er ikke kjent for Indrøy, men han avviser ikke muligheten for at det kan ha blitt sagt.

Indrøy kan derimot informere om at det verste støynivået nå skal være over.

FORSTÅR. Eiendomssjef i Sammen, Frank Indrøy, forstår at det kan være frusterende for studentene.

Økt husleie

Parken blir finansiert gjennom studentene på Fantoft sin husleie. Rahman mener at husleien er for høy, i og med at han mener studentene bor på en byggeplass.

– Sammen fortalte at de måtte øke husleien på grunn av renovasjonen, sier Rahman.

Han tror at Fantoft kommer til å være et av de beste stedene å bo når de er ferdige å bygge, men at det ikke er slik man forventer det skal være når man kommer dit.

– Det er studentene som bor på Fantoft når alt er ferdig som kommer til å dra nytte av det, mens vi betaler for det, mener Rahman.

Sammen får ingen tilskudd av penger for renovering og bygging av park, og dermed er alt lånefinansiert. Det betyr også at husleien til studentene har økt etter at renoveringen av blokkene startet.

Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, opplyser til Studvest at husleien til studentene på Fantoft har økt med cirka 1000 kroner som følge av renoveringen av blokkene.

– Husleien har økt fra cirka 4080 kroner til 4600 kroner, pluss strøm. Det varierer litt ut i fra hvilket rom man har, og om det bor flere på rommet. Vi synes det er en rimelig pris for studentene i dette området.

Kritisk til informasjonsformidling

Rahman stiller seg kritisk til at Sammen ikke informerer studentene om hvordan boforholdene er på Fantoft, når de kommer til Bergen.

– Dette er et arbeid som ikke er ferdig enda. Sammen har aldri informert studentene om at det er et pågående arbeid og at støy må forventes, mener han.

Han mener at studentene ikke oppdager hvor store plagene er, før de har signert kontrakt og flyttet inn på Fantoft.

– Når nye studenter finner ut at Fantoft ikke er et sted de klarer å bo vil de si opp leien, men da må de forvente en oppsigelsestid på fire måneder. Da er omtrent semesteret over, og de er fanget, sier han.

Hvordan og hvilken informasjon nye studenter får om Fantoft, kjenner ikke eiendomssjef Indrøy til i detalj. Han mener likevel at om det er for dårlig informasjon til studentene, angående hva de kan forvente seg når de flytter til Fantoft, er dette noe de må ta lærdom av.

Studvest presiserer at journalisten sin kjæreste bor på Fantoft, men har ikke medvirket til saken.

Kommentarer

kommentarer