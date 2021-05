Et helt år har gått siden forrige 17. mai med meter og kohorter, og vi lurer på hvordan det står til med studentene. Hvordan feirer de? Og hvordan står det til med dugnadsånden etter året som har gått?

Dorthea Bergo (25) og Marte Einan (23)

HOLD UT. Dorthea Bergo og Marte Einan mener det er bedre å legge inn en ekstra innsats nå enn at det stenger ned igjen.

Studerer: Utøvende klassisk sang (UiB)

Hvordan løser dere feiringen av 17. mai i år?

– Vi har en ganske liten klasse, så vi prøver nok internt å møte opp i kohorter så vi overholder smittevernreglene, svarer Einan.

Hvordan står det til med dugnadsånden?

– Alle er jo lei, men vi må bare holde ut, mener Bergo.

– Det er jo bedre å legge inn en ekstra innsats nå enn at det må stenges ned rett før sommeren, legger Einan til.

Jarl Henning Nilsen (25)

OPTIMISTISK. Nilsen mener han ikke har det verst, og er positiv til 17. Mai med én gjest per person i kollektivet.

Studerer: Historie (UiB)

Hvordan løser du feiringen av 17. mai i år?

– Sannsynligvis blir det kollektivet og de nærmeste av oss. Det er vel fem som blir grensa, så da blir det én per person!

Hvordan står det til med dugnadsånden?

– Det står egentlig bra til, jeg har såpass bra kollektiv at de sosiale behovene mine blir dekt der. Jeg tror absolutt ikke jeg har det verst!

Nora Grebstad (22)

UTEFEIRING. Grebstad satser på 17. Mai ute om bergensværet tillater det.

Studerer: Master i Energi

Hvordan løser du feiringen av 17. mai i år?

– Hvis det blir fint vær blir det nok ute. Så får vi mulighet til å være med litt flere.

Hvordan står det til med dugnadsånden?

– Det står bra til med dugnadsånden her, man må jo faktisk bare gjøre det man blir bedt om!

Ulrik Jørgensen (26)

SER EN MÅLSTREK. Jørgensen blir motivert av at vaksineringen viser en slutt på pandemien.

Studerer: Siviløkonomi (NHH)

Hvordan løser du feiringen av 17. mai i år?

– Det blir jo ikke noe fest for å si det sånn. Siden jeg er fra Bergen kommer jeg nok til å feire med familien, vi må jo være litt forsiktige nå så vi ikke tråkker i salaten rett før sommeren.

Hvordan står det til med dugnadsånden?

– Den er helt grei, jeg tenker at nå har vi holdt på så lenge at vi bare må holde ut. Også blir jeg motivert av at jeg nå ser en målstrek for første gang med vaksineringen. Det er jo ikke jeg som er hardest rammet, jeg syntes mest synd på førsteårsstudenter som har flyttet til en ny by og ikke har et stort nettverk der.

