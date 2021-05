Naba Mehmood flyttet inn i en av Sammen boligene i Hans Tanks gate i august. I slutten av mars oppdaget hun at det vokste store sopper i trappeoppgangen i blokka.

– Jeg la egentlig ikke merke til det først, men plutselig før påske så jeg at det var fysiske sopp på veggen, som er kjempeekkelt. Men jeg bare ignorerte det, fordi jeg visste ikke at det kan være farlig.

Sopp på jakkene

I følge Mehmood, er alle i kollektivet hennes veldig enige om at det er ekkelt å bo i en bygning med sopp i oppgangen.

– Det er en ting når det bare er litt mugg på veggen og det er hvitt, men når det er store sopp som man kan kjøpe på butikken, er det verre.

HVITT STØV. Naba Mehmood viser hvor de fikk hvit sopp på jakkene sine hvis de var nær veggen.

Hun forteller at de ikke har merket noe på lukta eller lufta, men at de har fått hvitt «støv» på jakkene sine hvis de har vært nær veggen.

– Hvis man går forbi veggen så blir jakka skikkelig hvit bak. Først skjønte jeg ikke hva det var, så jeg bare børstet det av og trodde jeg hadde kommet borti noe ute.

Hun forklarer videre at når de skjønte at det var sopp de fikk på seg, prøvde de å unngå veggen.

– Men det er jo ikke så lett når folk skal opp og ned trappene, men heldigvis har det ikke spredd seg videre inn til leiligheten sier Mehmood.

Mehmood og en annen i kollektivet bestemte seg for å sende inn noen bilder til instagramkontoen min_drittleilighet, mest for gøy.

– Der var det veldig mange der som reagerte på at det er helsefarlig og det var da vi skjønte at dette var noe vi burde si ifra om.

Studentene synes i utgangspunktet at det var morsomt med soppen, og sendte inn bildene for moro skyld. Da de så kommentarene på Instagramposten, skjønte de at det ikke er greit å bo under sånne omstendigheter.

MIN_DRITTLEILIGHET. Innlegget på min_drittleilighet har skapt reaksjoner i kommentarfeltet. FOTO: Skjermdump

– Dere hadde ikke sagt fra til Sammen før dere sendte inn bildene?

– Jo, hun ene jeg bor med hadde faktisk ringt til Sammen før påske, også fikk vi beskjed om at vaktmesteren skulle ta seg av det i påsken, men sånn det ble det ikke.

Soppen ble ikke skrapet bort før innlegget ble postet på Instagram 7. april, og det ble litt publisitet rundt det.

Det burde ikke være sånn

Ifølge en e-post kollektivet fikk, skal soppen ha vært i bygningen siden desember. En vannlekkasje har fått skylden for sopputbruddet.

Mehmood synes det var veldig lenge å vente på informasjon og at det tok for lang tid før noe ble gjort.

Hvordan synes du Sammen har håndtert situasjonen?

– Jeg synes egentlig ikke de har taklet det så bra. Hun jeg bor med ringte jo to uker før påske og da sa de at de skulle se på det, men det ble ikke gjort noe med det, svarer Mehmood.

Hun forteller videre at de fikk beskjed om at de måtte vente til soppen hadde tørket ut, og at mye av soppen nå er skrapet vekk.

EKKELT. Naba Mehmood syntes det har vært ekkelt å ha sopp i trappeoppgangen

– Men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare sa det med en gang. Det er jo leid av det offentlige, og da burde det ikke være sånn.

Når Studvest spør om hun har planer om å fortsette å bo her, svarer Naba at hun er usikker, men at det er den billige leien som er det eneste som eventuelt holder henne igjen.

– Heldigvis er det ikke inne der vi bor. Hvis det hadde vokst sopp på rommene våre tror jeg situasjonen hadde vært litt annerledes.

Bedre på å informere

Direktør for Sammen Bolig, Stein Ove Halhjem mener det er helt feil å si at det ikke har blitt gjort noe.

Halhjem forteller at de har hatt diverse lekkasjer problemer i Sammen-boligen, og at dette har medført til soppen i trappeoppgangen.

Han forklarer videre at Sammen har drevet med målinger og fulgt opp på situasjonen, men at dette ikke nødvendigvis er så lett for studentene å få med seg.

– Først fremst er det et gammelt bygg, og fører med seg utfordringer som fukt og mulige taklekkasjer. Vi kunne vært bedre å informere studentene på hva som har blitt gjort og det skal vi ta til oss. Men å si at vi ikke har gjort noe føler jeg ikke er riktig, sier Halhjem.

GAMMELT BYGG. – Først fremst er det et gammelt bygg, og fører med seg utfordringer som fukt og mulige taklekkasjer, sier Stein Ove Halhjem, direktør for Sammen bolig.

Han forklarer at av og til får man lekkasjer i et hus, men da er det ikke bare å tette og male.

For at man skal fjerne soppen, må man få ut fuktigheten ved å tette lekkasjen og tørke ut fukten. Sammen har blant annet satt inn en byggavfukter i oppgangen Mehmood bor i, som følges opp og tømmes.

– Situasjonen ble heller ikke meldt inn fra studentene, men det er ikke en unnskyldning for oss, sier Halhjem.

Han legger til at det det er lettere for Sammen hvis studentene sier ifra om mulige lekkasjer og andre problemer de opplever i hyblene sine.

– Hvordan tenker Sammen å unngå slike situasjoner i fremtiden?

– Vi må ha god dialog med studentene. Vi får ikke vite om lekkasjer hvis ikke studenter eller vaktmestere sier ifra.

Når det gjelder selve sopp og fukt-situasjonen, forteller Halhjem at det er viktig å finne ut hva som er årsaken og kilden, og deretter starte uttørking og få kontroll på den.

– Det handler hovedsakelig om kommunikasjon, og der må vi bli bedre.

