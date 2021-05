Denne helgen fikk flere tusen briter danse, drikke og lytte til musikk igjen – helt lovlig. Til tross for at dette ikke er realiteten i Bergen helt enda, stopper det ikke byens kreative sjeler i å lage musikk vi kan holde ut ventetiden med.

Studvest har igjen samlet noe av det beste du kan høre på akkurat nå. Ta på deg hodetelefonene og nyt!

Vilde Tuv

FOTO: Kobie Nel

Vilde Tuv er en låtskriver og produsent fra Bergen, og slipper albumet Melting Songs fredag 7. mai. Den kritikerroste artisten har siste årene vært aktiv som DJ på diverse klubbscener i Bergen, Oslo og Danmark.



Melting Songs er preget av sterke og kraftfulle melodier, med en ekspressiv blokkfløyte i fokus. Lydbildet oppleves som eventyrlig og drømmende, samtidig som det hele føles autentisk og nært. Låtene «Melting Song» og «Flute Navigation» vil garantere deg en både upretensiøs og unik lytteropplevelse som definitivt gjør inntrykk. Bergensartisten sier selv at hun håper platen kan være til selskap, og at den passer til å høre på alene.

Kings of Convenience

FOTO: Universal Music

Kings of Convenience gjorde comeback etter hele 12 år, og slapp singelen «Rocky Trail» på fredag forrige uke. Låten er ren nytelse for øret. Duoen kombinerer bossa nova-takt med en sjarmerende stryker, og skaper et harmonisk og elegant uttrykk. Kings of Convenience serverer oss lett og behagelig pop som trekker lytteren inn i en fredfull og meditativ sinnsstemning.

18. juni slipper bergensduoen hele albumet Peace or Love, som de selv sier er lyden av to gamle venner som utforsker en ny fase i livet sammen. Vi gleder oss til å høre mer fra denne vakre duoen!

TOGGI

FOTO: Kristin Hodne

Det bergenske indierockebandet TOGGI slipper sitt debutalbum I pick me? 14. mai. TOGGI startet opp i 2019, og selv om de er relativt ukjent for de fleste, er den musikalske kvaliteten til bandet høy.

Dersom du savner en full konsertarena fylt av mennesker som både synger og tramper foten i takt med basstrommen, er det bare å lukke øynene og lytte til I pick me?. De sju låtene på albumet er rett og slett råbra, og et friskt pust i musikk-Norge 2021. Røff vokal og vreng på gitaren erstatter et landskap som ellers er preget av mye autotune om dagen.

TOGGI vil helst at du skal høre de sju låtene sammenhengende. Dersom du vil ha en smakebit, anbefaler vi låtene «White Strawberries» og «MOM». Mens du venter på at hele albumet blir tilgjengelig på Spotify, kan du lytte til singelen «Pelican» enn så lenge.

girl in red

FOTO: Julie Pike



Forrige fredag slapp hele Norges girl in red, alias Marie Ulven Ringheim, sitt debutalbum. Utviklingen fra lavmælt soveromsproduksjon til et mer variert og særegent lydbilde er noe vi kan være glad for. Albumet If I Could Make It Go Quiet, produsert av Matias Tellez fra Bergen, byr på kompleksitet i form av ærlig poesi, et høyt energinivå og mye personlighet. Den ærligheten og genuiniteten som girl in red presenterer, gjør 22-åringen til en av de mest verdifulle artistene i vår tid. P3-anmelder Sjur Tyssen skrev i sin anmeldelse av albumet: «Aldri reint mørke, aldri reint pop, nesten euforisk, nesten trist.» Tyssen sine ord oppsummerer den sterke debuten godt.

God lytting!

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer