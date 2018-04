Juni Tjeldstø (20) studerer grunnskolelærerstudiet ved NLA på førsteåret, og jobber samtidig hele 80 prosent på Deli de Luca. Hun er en av flere studenter som velger å droppe utveksling på grunn av jobben sin.

Hun er usikker på hva som hadde skjedd med jobben dersom hun dro på utveksling.

– De hadde sikkert vært nødt til å ansette noen nye, og da er det ikke sikkert at jeg hadde fått jobbe like mye når jeg kom tilbake, forteller Tjeldstø.

Blant alle norske studenter med en form for deltidsjobb oppgir rundt 70 prosent frykt for å miste jobben som en stor hindring i å dra på utveksling. Det viser statistikk fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent.

Arbeidsmauren Tjeldstø passer godt inn i statistikken. Hun er ikke spesielt overrasket over tallene.

– Når man jobber så mye så liker man antakeligvis jobben sin. Jeg hadde aldri prioritert jobben om det ikke var for at jeg elsker å jobbe her, sier hun.

Økonomi største hinder for de uten jobb

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, synes det er trist at mange studenter tilsynelatende prioriterer jobben over utveksling.

– Å ha internasjonal erfaring er en kjempefordel når man skal søke jobb, og ikke minst utvikler det deg både som person og student, sier Beldo.

Men det er ikke bare frykten for å miste jobben man allerede har som hindrer studenter i å dra på utveksling. Også de uten jobb føler et hinder fra å dra på utveksling.

Blant studentene som ikke jobber har 60 prosent bestemt seg for å ikke dra på utveksling. De oppgir i størst grad økonomiske begrensninger som et stort hinder i å reise. Dermed ser det ut som at dersom man ikke har en deltidsjobb å frykte for, har man på den andre siden ikke råd til å dra. Det vil NSO-leder Beldo gjøre noe med.

– NSO mener at studentøkonomien må styrkes. Studentøkonomien er vanskelig selv om man er student i Norge, og det at den norske kronen har blitt svekket gjør det også dyrere å være norsk student i utlandet, sier han.

Beldo påpeker at manglende utveksling er et sammensatt problem, og at det er flere tiltak enn bare økonomiske som må gjøres for å jage studentene utenlands.

Jeg vet det er mange som ikke trives i jobbene sine, og kun har den for å dekke behovene sine i hverdagen. Om det hindrer dem å dra på utveksling er det problematisk. Juni Tjelstø, student.

De mest motiverte drar minst på utveksling

Samtidig som gruppen med studenter som jobber over 20 timer i snitt er de som drar minst på utveksling, er det også de som i minst grad oppgir manglende motivasjon som hindring i å reise.

Juni Tjeldstø forteller at «alle» på studiet snakker om å dra på utveksling. Selv vurderte hun det en stund, men jobben kombinert med å trives godt hjemme gjorde at hun slo det fra seg.

– Jeg vet det er mange som ikke trives i jobbene sine, og kun har den for å dekke behovene sine i hverdagen. Om det hindrer dem å dra på utveksling er det problematisk, sier hun.

NSO-Beldo mener at arbeidsgiverne og utdanningsinstitusjonene har et særlig ansvar for å sørge for å legge til rette for at studentene kan komme seg på utveksling.

– Når du ansetter en student må du være klar over at å være student er en student, og det er deres hovedjobb. Da bør arbeidsgiverne kunne tilrettelegge med for eksempel permisjonsordninger.

