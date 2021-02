Samme uke som Bergen stengte ned på grunn av mutantvirusutbruddet, skulle 1.800 HVL-studenter ut i praksis.

Nedstengningen førte til en endring i planene, og studentene fikk beskjed om at praksisen var avlyst, skriver NRK.

Rektor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Gunnar Yttri, forteller at mangelen på klare retningslinjer fra myndighetene er en del av grunnen til at det nå er store forskjeller på praksisordningen for studenter i Bergen.

Situasjonen er nå kritisk, og Yttri savner tydelige svar.

SAVNER KLARE RETTNINGSLINJER. Rektor ved HVL har etterlyst klar kommunikasjon fra Kunnskapsdepartementet. FOTO: Eivind Senneset

– Under en pandemi er vi nødt til å følge de retningslinjene vi får fra myndighetene. Dessverre har Kunnskapsdepartementet i dette tilfellet vært fraværende til tross for flere purringer fra oss, sier rektoren.

Videre forteller Yttri at det er Helsedirektoratet som har gitt råd til Bergen kommune, noe som har ledet til et stort avbrudd i kommunale praksisplasser.

– Dette har skjedd denne uken, og nå venter vi på bedre og tydeligere signaler for kommende uke, slik at vi kan starte opp igjen.

Er på et kritisk punkt

Yttri er bekymret for at flere studenter nå har mistet så store deler av praksistiden sin, at det ikke kan gjøres opp for med tilleggsarbeid.

– Vi er på et kritisk punkt. Flere studenter har også tidligere fått avbrutt praksisperioden sin. Dette har vi vanligvis kunne løse med tilleggsarbeid, men slik situasjonen er nå er det vanskelig å finne tilleggsarbeid for alle, understreker rektoren.

Han er opptatt av å legge vekt på at HVL gjør alt de kan for at praksisperioden skal kunne gjennomføres og godkjennes, også for dem som nå er utestengt fra sine praksisplasser.

– Vår innstilling er at vi skal løse dette. Selv om det nå har vært rot med praksisplass for mange studenter, sier Yttri.

HVL vi jobbe med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for de berørte studentene.

– Gledelige nyheter

Overraskende nok kom løsningen raskere enn forventet.

I det Studvest prater med Yttri, mottar han et brev fra Kunnskapsdepartementet hvor det spesifiseres at også studenter ved HVL skal få muligheten til å gjennomføre sin praksis.

– Dette er svært gledelige nyheter for oss. Nå går vi i dialog med Bergen kommune for å få studentene våre tilbake i praksis så fort som mulig. Vi får ta lærdom av situasjonen som har oppstått slik at vi er bedre forberedt til neste gang noe lignende kan skje.

Gjennomfører praksisordning for studenter ved UiB

Samtidig som det ble en stats i praksisen til HVL-studentene, fortsatte Universitetet i Bergen (UiB) sin praksisordning som normalt.

Det bekrefter rektor ved UiB, Margareth Hagen i en SMS til Studvest.

SOM PLANLAGT. Ved UiB gjennomføres praksisordningen som normalt i følge Rektor Margareth Hagen. FOTO: Privat. UiB

– Vi har fått unntak for praksis i helseutdanningene, så der har praksis gått som planlagt. Når det gjelder lektorutdanningene er jeg informert om at de måtte forskyve praksisperioden noen dager, forteller Hagen.

Var dette unntaket fra restriksjonene noe dere måtte søke om?

– Vi ba om at Kunnskapsdepartementet avklarte og tydeliggjorde nettopp dette, og fikk unntak for våre helseutdanninger.

Venter avklaring i dag

Byrådet i Bergen vil torsdag ettermiddag holde en pressekonferanse om hvordan de nåværende tiltakene i byen vil se ut i ukene som kommer.

Det er per i dag ikke funnet spredning av det muterte sørafrikanske viruset i Bergen.

Kommentarer

kommentarer