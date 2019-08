NHH valgte å trosse studentene og kuttet videoforelesningene. Nå har over 900 studenter signert en underskriftskampanje for å få filmingen tilbake.

«Semesteret er i gang, og gradvis blir alle bachelorstudenter informert i forelesning om det ikke lengre filmes. Dette er noe flere studenter har reagert på, og noe vi i Studentutvalget tar videre.»

Slik starter forklaringen på underskriftskampanjen «Ja til filming av forelesninger på NHH» som studentutvalget ved NHH (NHHS) har satt igang. I skrivende stund har nesten 900 studenter skrevet under.

Det var DN (bak betalingsmur) som omtalte saken først.

– For å vise hvor stort engasjementet i saken er kjørte vi denne løsningen med en åpen kampanje, utdyper fagpolitisk ansvarlig i NHHS, Jonas Ludvigsen, til Studvest.

Trosset anbefaling

En arbeidsgruppe på NHH, der studentene var involvert, skrev i vår en rapport der det ble gitt anbefalinger på hvordan man skal løse filming av forelesninger.

At forelesningene filmes har vært en utbredt praksis på handelshøyskolen.

Blant anbefalingene heter det at: «Det bør ikke legges sentrale føringer for de kursansvarlige mht opptak av forelesninger.»

– Sånn sett var vi relativt sikre på at forelesningene ville bli filmet. Det er ikke helt heldig, sier Ludvigsen.

Likevel bestemte man seg for å endre praksisen. Nå må foreleseren, ifølge NHHS, søke «med bagrunn i pedagogiske årsaker» for å få filme forelesningen. Dette gjelder foreløpig kun på bachelorlinjen.

– Man kan spørre seg om hva som er pedagogiske årsaker og hvem som skal bestemme hvem som får filme eller ikke. Vi håper noen sender en søknad, sier Ludvgisen.

– Interessen er jo stor for å ha forelesninger filmet.

Les også: Slik unngår Thomas og August kø på treningssenteret

Fikk ikke beskjed

Ludvigsen forklarer videre at de aldri fikk noe referat som forklarer hvilket argument som veide tyngst og hvorfor dette ble løsningen.

– Vi fikk slengt dette litt på oss når høsten kom. Vi ble informert rett før sommeren om at dette kunne være et mulig utfall, men vi fikk ingen ny informasjon, forteller han til Studvest.

Overfor DN beklager prorektor Linda Nøstbakken at studentene ikke ble informert, og og at det er en feil fra ledelsens side. Til tross for at studentene er misfornøyde mener hun de har fått slippe til med sitt syn på saken.

– De var med i prosessen og kom med gode motargumenter denne våren. Dette tok vi innover oss, men kom frem til denne beslutningen fordi vi tenker på studentene og læringsmiljøet, sier hun til DN.

Kommentarer

kommentarer