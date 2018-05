– Jeg tenkte på Per Jørgensen med en gang. Han har vært så sykt inspirerende, og jeg har fulgt med på han i mange år og har hatt lyst til å bli kjent med han, sier Amalie Holt Kleive.

Hun er musikkstudent ved universitetet i Bergen og vokalist i bandet Havene. I forbindelse med et konsert-prosjekt på skolen, ble hun spurt av sanglæreren sin hvilken anerkjent musiker hun kunne tenke seg å spille med.

Hun forteller videre at da Per Jørgensen hadde mulighet til å være med på konserten, spurte hun resten av bandet Havene om de ville være med. I kveld skal de kombinere musikken sin med den anerkjente musikeren Per Jørgensen.

Spiller på konseptet «Jazzå»

Konserten er en del av jazzlinjen på Griegakademiet og Vestnorsk Jazzsenter sitt prosjekt GIG-akademiet, hvor studenter får muligheten til å spille med profesjonelle musikere.

Denne gangen er også studentersamfunnet i Bergen med som arrangør, dermed ble konserten den siste arrangementet i jazzå-konseptet dette semesteret.

– Det har vært et populært konsept, og det har kommet mange på de tidligere arrangementene, forteller Susanne Lohne Iversen, styremedlem i Studentersamfundet.

I kveld blir det Havene som står på scenen. Gruppa består av Amalie Holt Kleive som vokalist, Arne Fjose Sandberg på bass og Martin Wright Thorsen på trommer.

Alle tre er sisteårsstudenter ved Grieg akademiet, og har gått i samme klasse gjennom studiet.

– Jeg og Arne møttes gjennom studiet, men jeg og Martin har vært kjærester siden 2012, forteller Holt Kleive.

Turnerte med Sigrid

Videre forteller hun at gruppa ønsket seg et band uten den typiske besetningen, og begynte å jamme sammen.

– Etter hvert ble det en veldig klar retning på hva det var, og vi fant ut av hva det skulle bli, forteller Arne Fjose Sandberg

Fjose Sandberg har tidligere turnert med Sigrid, men forteller at han foretrekker å spille i Havene

– Det var noe helt annet, og ikke helt min greie å gjøre det. Også har jeg studert jazz og drevet med det siden jeg var liten, forteller Fjose Sandberg

Improvisert konsert

Det er ikke første gang Havene spiller på Kvarteret. De holdt konsert der 26. april, men understreker at denne konserten blir en annen opplevelse.

– Vi skal kombinere vår sound med Per Jørgensen, så det blir en litt improvisert kveld, sier Holt Kleive.

Gruppa øvde med Jørgensen i går, men legger vekt på at kvelden skal være improvisert.

Fjose Sandberg forteller at de synes det er kult at konserten holdes på Kvarteret, og håper at det tiltrekker et annet og større publikum enn Verftet og Grieghallen.

Kommentarer

kommentarer