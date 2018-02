– Lukter du tangen fremdeles?

Lina Haveland (22) ser ned på barkrakken til studievenninnen Marthe Høyheim Lægreid (26). De og ni andre studenter fra fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB) har de siste månedene jobbet med å ferdigstille egendesignede møbler.

– Nei, den lukter ikke så mye nå lenger, synes jeg, svarer Lægreid, mens hun legger toppen forsiktig tilbake i esken som barkrakken skal fraktes i.

Krakken og ti andre møbler studentene har laget skal på tur de neste dagene. Målet er Stockholm hvor studentene skal stille ut møblene på verdens største møteplass for skandinavisk møbel- og lysdesign, Stockholm Furniture & Light Fair.

Løst oppgaven på ulike måter

Det er femtende året at studentene ved bachelorprogrammet i møbel- og romdesign stiller ut produkter på messen. I fjor lagde studentene møbler som skulle fungere i fengsler. I år har oppgaven deres vært å lage et produkt med fokus på de bærekraftige målene til FN.

Studvest møter studentene mens de gjør de siste forberedelsene til utenlandsreisen. Møblene er godt pakket inn i bobleplast og studentene er spente.

– Det er veldig gøy, hektisk og litt stressende. Akkurat sånn det skal være, forteller Haveland.

Hun trekker frem at alle har vært kreative og løst oppgaven på ulike måter. Noen har jobbet med restematerialer fra produksjon, noen med nye materialer og andre har fokusert på samtalen rundt bærekraft.

– En i klassen har laget en hel sofa ut fra skinnrester. Det er et stort problem i møbelbransjen at skinn som har en liten feil ikke benyttes, eksemplifiserer Haveland.

Selv kan hun fortelle at hun har laget en lampe uten elektrisitet, som genererer sin egen strøm gjennom bevegelse.

– Det luktet en del

Lægreid har på sin side laget en barkrakk av tang. Designstudenten forteller at det har vært et vanskelig prosjekt å jobbe med, men at hun er fornøyd med resultatet.

– Hvorfor har du brukt akkurat det materialet?

– Tanken bak var å lage et møbel ut fra et helt nytt materiale, og at det kunne gjenvinnes senere. Denne barkrakken kan for eksempel gjenvinnes til gjødsel, svarer hun, og legger til at en av utfordringene var at det luktet veldig fra tangen under arbeidet.

Hun ser nå frem til å vise frem gruppens arbeid, og mener messen er en unik mulighet for dem.

– Jeg gleder meg utrolig mye. Vi kan snakke med folk og knytte nettverk. Det er bra vi får denne muligheten gjennom studiet, mener designstudenten.

