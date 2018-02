– Jeg satser på dette.

Anja Bergo (21) svarer klart når hun blir spurt om hva hun tenker om karrieren. Hun driver med Brasiliansk jiu jitsu, en kampsport som særlig fokuserer på bakkekamp og det å komme i en dominerende posisjon som setter motstanderen ut (se faktaboks).

Samtidig som hun satser på sporten, studerer Bergo til en bachelorgrad i ergoterapi ved Høgskolen på Vestlandet. I tillegg har hun fire jobber for å finansiere idrettskarrieren.

– Dagene mine går i alle retninger. Hvis ikke jeg er på trening, er jeg enten på skole eller jobb, forteller 21-åringen og opplyser videre om at hun trener mellom en til tre ganger i løpet av en dag.

Gikk til topps

Det har gitt resultater. I januar vant hun gull under EM i Lisboa.

– Det ble ikke mye julemat på meg i høytiden, sier Bergo lattermildt.

I tillegg forklarer utøveren at hun under konkurransen hadde en forstuet nakke og ei sprukket leppe. Det gjorde at oppkjøringen ikke ble optimal.

– Før kampen tenkte jeg «å nei, nå kommer jeg til å ødelegge meg helt», men heldigvis gikk det bra. Det var veldig deilig å vinne, sier studenten, som også kan skryte på seg en bronsemedalje fra VM i desember.

Til tross for suksessen er det ikke mange som har hørt om Bergo.

– Hvordan er det å være europamester, men ikke få oppmerksomhet for det som i mange andre sporter?

– Det er selvfølgelig litt frustrerende. Det er jo en nisjesport, så jeg tror det er mangelen på kunnskap som gjør at det ikke er like aktuelt å sette søkelyset på, svarer hun.

Måtte roe ned på studiene

Reiseutgiftene i forbindelse med mesterskap og treningsopphold må studenten finansiere selv. I fjor var hun blant annet i København, Las Vegas, California, Roma, London og Lisboa.

– Det koster mye penger å driver med dette på så høyt nivå. Det er helt klart reisingen som er den største utgiften, forklarer Bergo.

Pengene får hun inn gjennom å ha fire forskjellige jobber. Det har gått utover studiet og førte til at hun måtte ta grep.

– I begynnelsen prøvde jeg å studere fulltid, men det gikk rett og slett ikke. Jeg kjente at det ble alt for hardt. Da fikk jeg beskjed av ei venninne at jeg måtte roe ned, innrømmer hun.

Nå studerer hun deltid. Det mener idrettsutøveren fungerer mye bedre, og utdyper det med at studiet føles riktig for henne, og at det derfor ikke gjør noe om hun bruker litt lengre tid med å bli ferdig.

– For rastløs til å løpe på møllen

Nå jobber Bergo mot neste mesterskap som skal finne sted i Roma. Hun har drevet med sporten i syv og et halvt år og ser frem mot mange flere.

– Hvorfor begynte du med akkurat Brasiliansk jiu jitsu?

– Ei venninne tok meg med på trening og jeg syntes det var skikkelig gøy, svarer hun.

Videre forklarer Bergo at det ikke føles som trening når hun holder på med sporten. Det mener studenten er fordi hun hele tiden har en oppgave hun skal løse, og at hun derfor ikke merker at hun er andpusten eller sliten.

– Jeg er litt for rastløs til å bare løpe på en mølle når jeg trener, sier gullmedaljevinneren.

