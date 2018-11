2018 har så langt vært et godt år for studentteateret Immaturus.

Teaterets hovedoppsetninger har siden 2014 ligget jevnt på mellom 150 og 250 antall besøkende totalt. I år har alle de tre hovedoppsetningene hatt over 300 publikummere hver.

Oppsetningen som har gjort det best i år er Vaginamonologene, som lokket totalt 526 besøkende til studentteateret.

Teatervitenskapsstudent Ingvild Bjørnson har vært teatersjef i Immaturus siden mai 2018. Hun er fornøyd med teateråret så langt, men understreker at tidligere år ikke har vært dårlige.

– Det er ikke noen revolusjon på gang, dette er rett og slett resultatet av en jevn og god utvikling de siste årene, sier Bjørnson.

Den positive utviklingen til Immaturus tror Bjørnson handler om et stort fokus på kompetanseoverføring mellom forhenværende og kommende råd og verv.

– Og ildsjeler. Slike mennesker gjør utrolig mye for kvaliteten til teateret.

Oppmerksomhet i mediene

Våroppsetningen Vaginamonologene, som trakk over 500 publikummere, ble spilt igjen på Fringe Festival i september. Samme vår satt teateret opp Å eie noe(n), som nå sendes til Aarhus for å delta på et samarbeidsprosjekt med et dansk teaterensemble. I høst ble Renset omtalt og anmeldt i både Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT).

– Vi har hatt et bredt tilbud av stykker i år, sier Bjørnson.

Hun tror at det kan være noe av grunnen til den store interessen for årets produksjoner. Men når kunstnerisk råd i Immaturus velger ut program for det kommende året, er ikke publikumstall et mål i seg selv, ifølge Bjørnson.

– For oss er det viktigste å utforske teaterkunsten gjennom et bredt repertoar av stykker, forteller hun.

Immaturus ønsker riktignok å tilby stykker som er i tiden og av interesse for mange, presiserer Bjørnson.

Tjente mer på billettsalg enn ventet

I år har Immaturus budsjettert med 277 000 kroner både på inntekt og på utgiftssiden. Immaturus har hatt høyere inntekter fra arrangementer enn ventet, men ikke skaffet sponsorinntektene de budsjetterte med, ifølge studentteaterets semestermelding.

– Vi ligger godt an, og budsjettet for 2018 ser ut til å gå opp, forteller Bjørnson.

– Hvorfor har dere ikke klart å skaffe sponsorinntektene dere budsjetterte med?

– Vi prioriterte heller å bruke kapasitet på å spille flere forestillinger, enn å skrive gode sponsorsøknader. Så vi har flere inntekter fra billettsalg enn vi regnet med, svarer Bjørnson.

Mikroprosjektene Fedra, Izanami og Izanagi får bevilget 5000 kroner hver fra Frifond. Det dekker alle utgifter. Den nyeste oppsetningen, Renset, budsjetterte med 60 000 kroner både i inntekter og utgifter.

Medlemsøkning

Også Immaturus sitt medlemstall har økt i år.

Fram til 2018 har det ligget på 70–100 medlemmer, men i dag har Immaturus 126 aktive medlemmer.

– Dette er helt klart den største forskjellen fra tidligere år, og det vi er mest fornøyde med, forteller Bjørnson.

