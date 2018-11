– Vi kunne holdt åpent alle dager, men vi har valgt å holde det stengt en dag i uken for å gjøre det tydelig at vi trenger flere frivillige, forteller Ole Samdal, leder for Ad Fontes, studentbaren ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Årsaken til dette er at flere frivillige slutter underveis i semesteret, ifølge lederen.

– Enten er det mangel på vilje til å bidra, eller så er studentene for opptatte med deltidsjobber. Det tok meg to år fra jeg begynte å studere til jeg ble med i Ad Fontes, sier Samdal.

Å være frivillig på Ad Fontes krever fire timers arbeid i uken.

– Jobben i baren innebærer kaféarbeid på dagtid og tappe øl på kveldstid, forteller Samdal.

Bør være 35 frivillige, er 23

Tidligere dette semesteret skrev Studvest at HF er blant skolene med færrest frivillige og med flest ensomme studenter, ifølge en undersøkelse.

– Har dere fått noen klager fra dem som har sluttet?

– Vi fikk inn en klage fra en som syntes det var kjipt å jobbe aleine. Vi har tatt det til etterretning, så nå som vi holder stengt mandager må ingen jobbe alene resten av uken, forteller Samdal.

Lederen forteller at målet nå er alltid å være minst to på jobb.

– For å drifte Ad Fontes hver dag må vi ideelt være 35 frivillige i baren. Nå er det kun 23, sier Samdal.

Han forteller at det samme skjedde forrige semester. Da måtte de også holde stengt en dag i uken. Men nå har Samdal planen klar for å trekke til seg flere frivillige, mener han.

– Tidlige arrangementer for utvekslingsstudenter gjorde at flere av dem meldte seg som frivillige her, så den suksessen planlegger vi å gjenta neste semester. Ellers er planen å holde stands for å informere folk og henge opp flere plakater, forteller Samdal.

– Er ikke det akkurat det samme som dere gjorde i fjor?

– Jo, for så vidt. Vi har også snakket om å holde en internfest med plus one, svarer Samdal.

Frivillig: – Jeg trives på Ad Fontes

En av dem som jobber i baren er Knut Camillo Tornes.

– Jeg trives veldig godt som frivillig på Ad Fontes. Man blir kjent med folk fra andre studiegrupper på HF, sier Tornes.

Han studerer historie, men etter han begynte som frivillig i januar, har han fått seg venner som studerer religion, digital kultur og filosofi, forteller han.

– Man opplever mye morsomt når man jobber i baren. En gang kom det en mann spurtende inn, tok en kondom, og løp ut igjen, sier Tornes og ler.

