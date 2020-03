Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker fra student-Bergen. I studio finner du Aurora Berg, Axel Fagerbakke og Eirik Wichstad. Vår produsent er Maren Sættem Vestad.

I denne episoden får Studcast-gjengen studentrepresentant i Universitetsstyret Gard Aasmund Skulstad på besøk. Han forteller om hvordan det er å være studentrepresentant, og saken om at han og medrepresentant, Lise Carlsen, får over syv ganger mer i møtegodtgjørelser enn nestemann på lista. Kan 140.000 kroner i møtegodtgjørelse forsvares?

Studenten Vilde Karoline Larssen er oppgitt over at det ikke har vært mulig å få kjøpt sanitærprodukter som bind og tamponger på Sammen sine treningssentere. «Hvor mange ganger har man ikke glemt ekstra sokker, vannflaske eller hårstrikk? Det er så enkelt å glemme en tre centimeter lang dings», sier hun til Studvest og henviser til tampong. Er det fortsatt mye tabu rundt mensen? Etter at Studvest kontaktet Sammen, har de nå et lite lager med bind og tamponger liggende som brukere av treningssenteret kan få gratis. På tide?

«Ola» går 4. året på lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB). Da han skulle ut i praksis dette semesteret ble han først plassert ved Danielsen, en kristen skole med et omstridt verdidokument. For «Ola» føltes dette problematisk. Han liker nemlig gutter. Hvorfor samarbeider universitetet med institusjoner som baserer seg på et slikt verdigrunnlag? Hvem har ansvaret i denne situasjonen? Og kan dette unngås?

I den faste spalten Verdt å nevne forteller gjengen at det kan være lurt å følge med i media fremover, arrangementer kan nemlig avlyses på grunn av koronaviruset.

