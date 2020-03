Vilde Karoline Larssen (23) pakker treningsbagen for å stikke på trening, men det viser seg at hun glemmer noen nødvendigheter i farta. Disse kunne komme henne til nytte i løpet av den neste timen.

– Hvor mange ganger har man ikke glemt ekstra sokker, vannflaske eller hårstrikk? Det er så enkelt å glemme en tre centimeter lang dings, innrømmer hun og henviser til en tampong.

I resepsjonen på Sammen Trening sine sentre er det mulig å kjøpe vann, hårstrikk, hengelås, såpe, men ikke tamponger eller bind.

PENGER. – Jeg synes uansett at man ikke skal tjene grove penger på jenter sin biologi, sier Larssen.

Uventet får psykologistudenten mensen på vei inn i garderoben på treningssenteret, og har ikke med seg den nødvendige beredskapen i bagen. Til tross for at hun føler seg ille til mote, får hun spurt noen jenter i garderoben. Det hele ordner seg heldigvis, og hun får lånt av de andre jentene i garderoben.

– ­­Men det er ikke alle som hadde gått bort og spurt, tror jeg. Og jeg synes ikke man skal regne med at alle hadde gjort det heller.

Vil føle seg ivaretatt

Larssen mener det bør være en selvfølgelighet at treningssentrene skal tilby sanitetsprodukter.

– Er det så tabubelagt fortsatt? Det er jo ikke en hemmelighet vi har, sier hun spørrende.

Direktør for Sammen Trening, Bård Johansen, virker overrasket da vi kontakter ham angående saken. Han forteller at han aldri har blitt konfrontert med et ønske om et sanitetstilbud på sentrene tidligere.

– Dette er første gang vi får en slik forespørsel. Derfor har vi ikke tenkt over dette, sier han.

UVENTET. Bård Johansen, direktør for Sammen Trening, forteller at de aldri før har fått en forespørsel om å få inn sanitetsproduktet på deres sentre. ARKIVFOTO: Kristin Eidsheim

Videre forklarer Johansen at de fleste treningssentrene ligger i nær avstand til butikker med gode åpningstider.

Psykologistudenten Larssen legger frem et scenario, satt litt på spissen.

– Forestill deg en søndag at du drar på trening uten noen søndagsåpne butikker i nærheten når du har glemt et bind eller en tampong. Og verken i garderoben eller i resepsjonen er det jenter på tidspunktet, beskriver hun.

Larssen mener at det er et kjempelite tiltak som må til.

Tar det seriøst

I første omgang ønsker Larssen at Sammen Trening setter opp et tilbud som dekker behovet til de kvinnelige medlemmene sine.

– Man hadde følt at man ble hørt eller tatt vare på. Spesielt med tanke på at vi kan være uheldig med både tidspunkt og tilgjengelighet.

SKUFFET. Studenten har ikke kommet over en eneste plass på campus der sanitetsprodukter er tilgjengelige.

Johansen i Sammen Trening tar forespørselen til psykologistudenten på strak arm:

– Vi ønsker å bidra med å ha et lite lager av sanitetsprodukter tilgjengelig i resepsjonene på treningssentrene og skal ordne det i løpet av noen dager. Dette vil være et gratis tilbud, legger han til.

Ønsker at flere hiver seg på

Larssen blir igjen kontaktet og fortalt om responsen fra Sammen Trening.

– Dette er et godt eksempel på at det hjelper å si ifra! sier hun, og er fornøyd med at treningssentrene hiver seg rundt og sørger for tilgjengelighet.

ÅPENBART. Dette gjelder de aller fleste kvinner, men er likevel utrolig lite omtalt som et nødvendig behov, mener Larssen.

I forbindelse med årets kvinnedag som ble markert 8. mars, ønsket Larssen å sette kvinners behov i fokus ved å snakke om det. Hun mener mangelen på tilgjengelighet for slike produkter går på rettighetene til kvinner over hele verden, og påpeker at det ikke skal mye til.

– Sammen Trening sier de kan ordne dette på noen få dager. Det sier noe om at det ikke krever en stor omveltning for tilrettelegging.

– Jeg håper dette bidrar til at flere offentlige steder hiver seg på samme positive utvikling, avslutter Larssen.

