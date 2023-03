– Du har vært lærerstudent ved Høgskulen i Volda. Har du studert noe annet?

– Nei, jeg var der i fire år. Da var jeg ferdigutdannet som 22-åring, og siden da har det gått slag i slag.

– Fikk du jobbet noe som lærer, egentlig?

– Ett år som lærer, og så begynte jeg i politikken og begynte på Stortinget som rådgiver der.

– Vurderte du å studere i Bergen?

– Nei, jeg var egentlig bestemt på å være nært bestemora mi mens hun levde. Da var det Møre og Romsdals-området som var aktuelt den gangen. Men jeg visste at jeg skulle til Oslo, så jeg endte der til slutt.

– Har du et råd du vil gi til studenter i dag?

– Kom dere ut i jobb, så fort dere kan! Det er jo når man begynner å jobbe man virkelig lærer og utvikler seg. Det er min erfaring i hvert fall.

– Du har tidligere sagt at oljeaktivister bør klippe seg og få seg en jobb. Er dette et råd du også vil gi til enkelte studenter?

– Det er jo viktig å gjøre seg attraktiv for yrkeslivet. Det trenger ikke å ha noe med frisyren å gjøre, men det å tenke smart rundt det er jo noe jeg vil anbefale alle studenter. Nå handler det mye om sosiale medier. Det har en del å si for yrkeslivet og er viktig for mange arbeidsgivere.

Sylvi Listhaug taler under FrPs landsmøte i 2022. FOTO: Fremskrittspartiet

– Du nevner sosiale medier, kan jeg spørre om du har Tiktok på telefonen din?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg hadde det en liten stund, men jeg fjernet den igjen fordi jeg aldri kom i gang med å bruke det. Jeg fant ut at jeg i grunn hadde mer enn nok med å bruke Instagram og Facebook.

– Hva tenker du om at universitetene i Oslo og Bergen nå har erklært statsråd Ola Borten Moe som «persona non grata»?

– Er det ikke bedre å invitere ham og ta en ordentlig debatt? La han få kjørt seg litt, i stedet for å få slippe unna?

– Mener du han er en egnet statsråd?

– Han er en veldig erfaren politiker som har holdt på i mange år, blant annet som olje- og energiminister. Så at han er en dyktig politiker er det ingen tvil om, men så skjønner jeg jo at det er diskusjoner rundt politikken hans.

– UiB har nylig lagt ned et studium innenfor petoleum. Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er veldig synd. Vi trenger virkelig olje- og gassnæringa fremover også. Jeg mener det er muligheter for folk innenfor den næringa i mange år til. Det er viktig at Norge fortsetter å produsere olje og gass, da må man ha folk som kan den næringen. Det handler om sikkerhetspolitikk. At vi ikke overlater produksjon av dette til Russland, Saudi-Arabia og andre land som ikke er demokratiske.

– FrP pleier ikke å være så godt representert på meningsmålinger blant studenter. Har dere noen plan for å fikse det til kommunevalget?

– Nå så jeg at vi har gått litt frem på sist måling. Jeg merker meg også at vi gjør det bedre blant yngre og det synes jeg er veldig kjekt å se. Jeg oppfordrer studenter som sympatiserer med oss til å engasjere seg og bidra med å få frem våre synspunkt blant studenter. Det er nok en del misoppfatninger over hva FrP står for.

– Hva er den mest populære misoppfatninga folk har av deg?

– At jeg er veldig streng og sånn. Jeg er i grunn ikke det.

– Hadde du tatt deg en joint om det var lovlig?

– Nei! Det hadde jeg nok ikke gjort. Det at det var ulovlig når jeg var yngre er jeg helt overbevist om bidro til at vi var mange som ikke prøvde det, fordi at vi hadde framtidsplaner og visste det at hvis vi blir tatt kan vi få det på rullebladet og sånt. Ikke kan du reise til USA uten å måtte søke og masse greier heller.

– Så du er imot avkriminalisering?

– Ja, Fremskrittspartiet er imot det – vi er for å hjelpe dem som har et stort rusproblem. De trenger hjelp og ikke straff, men ungdom må vi ha et ris bak speilet for, så vi kan bidra til å gjøre det mindre attraktivt å prøve det.

– For å runde av: tre raske spørsmål fra en sunnmøring til en annen: Hvor mange kaker bør man ha per person i et bryllup?

– Oi! Det må vel være minst ei kake per person. Jeg har absolutt vokst opp med det sunnmørske kaffebordet.

KAKEBORD? Dette blir vel gjerne litt stusselig for et sunnmørsk kake-kalas… FOTO: Studvest (arkiv)

– Liker du vindmøller?

– Nei, jeg er ikke veldig glad i dem, fordi jeg mener de ødelegger naturen, men jeg synes det skal være opp til lokalsamfunnene selv å bestemme hvis de ønsker å ha det. Det skal bestemmes gjennom folkeavsteming. Å gi folk litt makt til å bestemme tenker jeg er bra.

– Foretrekker du bokmål eller nynorsk?

– Jeg må innrømme at jeg bruker bokmål, men jeg har vokst opp på en skole der det var nynorsk som gjaldt, så jeg brukte det hele grunnskolen. Men når jeg begynte på videregående tenkte jeg at det egentlig er en fordel å snu om på det, så da gjorde jeg bokmål til hovedmål og nynorsk til sidemål.

Kommentarer

kommentarer