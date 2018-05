Maren Iversen mener at det nye systemet for å si ifra om læringsmiljøet ved UiB må bli enda synligere. Vi er helt enige og ser at Iversen har rett i at systemet kan løftes enda mer frem, spesielt på nettsidene. Dette skal vi gjøre noe med så fort som mulig.

Vi ønsker at våre studenter skal være bevisste på muligheten til å melde ifra til oss uansett om det er ris, ros eller varslinger. Dette er avgjørende for den beste utviklingen og forbedringen for studentene våre.

Stadig utbedring av nettsidene er også noe vi alltid ønsker. Universitetet er en stor og komplisert institusjon, noe som også reflekteres i at nettsidene fort kan gjenspeile disse forholdene. Studentene er noen av nettsidenes viktigste brukere, og det er derfor godt å se kritisk tilbakemelding som den Iversen fremmer.

