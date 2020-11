APROPOS: Denne uken var sunn for psyken.

Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Like glad i Instagram som meg? Kanskje du skulle ha testet ut hvem du er uten? «The Social Dilemma» på Netflix ble en tankevekker. Det er en dokumentar som omhandler hvor mye sosiale medier kan styre deg og hva som dukker opp i feeden din.

Her må det tas grep, tenkte jeg. Det er jo vanvittig hvor mye sosiale medier kan styre handlingene dine. Jeg tar opp telefonen nesten hver gang et varsel dukker opp. Så, alle varslene på telefonen ble avslått. Det er helt sinnssykt mye lureri som foregår. Plutselig var det dags for å fjerne den mest tidkrevende appen jeg hadde, djevelen selv jeg vanligvis bruker flere timer på om dagen. Instagram ble fjernet.

Dag én uten var i gang og jeg skjønte ingenting da jeg våknet. Ikke et eneste varsel på telefonen. Har jeg blitt så upopulær over natten? Nei. Tommelen min gikk direkte dit Instagram-appen lå, kanskje det var greit å få den bort.

Jeg kjente ettersom dagene gikk at jeg ikke savnet «Fotballfrues» story om hvor langt hun har løpt før jeg har spist frokost. Jeg savnet heller ikke å føle meg fattig da Kylie Jenners nye villa eller fete sportsbil dukket opp i feeden. Jeg brukte arbeidspausene mine på å lære meg fransk i Duolingo. Mye mer fornuftig enn å se at en kvise forsvinner ved å plassere en potet over. Samtidig som jeg egentlig elsker alt sammen…

Men det som har vært en liten utfordring er at når jeg vanligvis skal sjekke noe, om det er en oppskrift, et kult sted eller av andre mer «creepy» grunner så er det alltid Instagram jeg bruker som kilde. Eller når personer jeg har vært rundt sier «Så du den teksten på Insta, det bildet eller den diskusjonen?». Da har jeg null peiling på hva som har foregått, og kan ikke bli med i samtalen eller ytre en mening om temaet. Sett bort fra akkurat det, har ikke FOMO-en min vært til stede.

Lite FOMO har jeg riktignok fra før, men nå har det overraskende nok vært på null. Ingenting er så viktig som å løfte blikket på hva som er her og nå. Denne uken var sunn for psyken, og jeg vil anbefale å prøve det ut om du er en skikkelig Instagram-fan som meg.

