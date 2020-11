Det er triste tider i Bergen by. Eksamensstress blandet med hjemmekontor, stengte barer, surt vær og tomme gater.

Nye studenter i byen har blitt møtt med digital undervisning og små sammenkomster med to meters avstand, i en ny hverdag uten struktur.

På toppen av det hele, har ikke bergensstudentene fått tilgang til noen av kulturarrangementene og konsertene denne byen vanligvis har å by på. I selveste kjernen av musikk-Norge, hvor det florerer av rappere, indieband og soulmusikere med ulike uttrykksformer. Det er synd, det.

Studvest har derfor samlet sammen noe av den deiligste Bergensmusikken du kan lytte til mellom leseøktene, på luftetur, under morgenkaffen eller mens du stirrer ut av vinduet med en opptrappende angstfølelse som river i kroppen.

Ta deg tiden til å høre, og nyt!

Atari

FOTO: Truls Skram Lerø

Det nystartede bergensbandet Atari omtaler seg selv som et alternativt neo-soul band. De mikser elementer av jazz, pop og indie, i tillegg til punk og rock. Bandet, bestående av fem medlemmer, kom ut med sin første singel tidligere i høst. Låten «Forget Me» er full av pulserende rytmer som skaper et energisk lydbilde. Den er offensiv, aggressiv og definitivt et friskt pust. Musikken fenger, og vi gleder oss til å høre mer!

Kongle

FOTO: Sverre Breivik

Kongle ble i fjor nominert til Spellemannprisen i kategorien Indie/Alternativ. Og det med god grunn. Debutalbumet deres Skogen er så behagelig for øret at man som lytter drømmer seg vekk til en verden der ordet pandemi ikke eksisterer. Det er luftig og mykt, originalt og variert. Gruppen mikser psykedelika sammen med pop og jazz, i kombinasjon med lavmælt bergensdialekt i vokal. Hele albumet kan anbefales, men har du dårlig tid, er låtene «Isbre» og «Misforstå» verdt å lytte til.

Hester V75

FOTO: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

Fan av myk rap? Da kan Hester V75 være noe for deg. Hvis du ikke allerede har hørt om det bergenske hip hop-kollektivet, som har gitt ut hele tre album de siste årene, bør du sjekke dem ut umiddelbart. De har en gjennomgående digg vibe som føles autentisk og leken. Musikken er kjennetegnet av myke beats, og som BT skrev i 2016: «Det er stonerhiphop med stil». Låtene «Baby ta meg» og «Gåte» fra albumet Baby eg har et problem kan anbefales.

Great News

FOTO: Jonathan Vivaas Kise

Great News slapp sitt andre album Now and Them tidligere i år, og lager psykedelika-inspirert garasjerock, eller som de selv kaller det: «dazepop». Bandet har fått mye oppmerksomhet for sin originale, men nostalgiske musikk. Låten «Never Going Back» fester seg med sitt energiske tempo og fengende refreng. «Stranger In The Hallway» skiller seg derimot fra resten av albumet, men treffer godt i det eksperimenterende lydbildet de presenterer.

Idet vi venter på at livet fylt av konserter og dans, forhåpentligvis kommer tilbake en vakker dag, er det bare én ting å si:

Strøm i vei!

