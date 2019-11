Det er en ting jeg har tatt med meg fra tentamen på ungdomsskolen, som jeg ser at flere av mine medstudenter også gjør. Nesten som et slags hellig rituale har jeg med meg et altfor stort og varierende utvalg av forskjellig drikke på eksamen.

I forrige uke trappet jeg opp glad og fornøyd på eksamensdagen med en iste, to Redbull, en Pepsi og en flaske vann. Matbudsjettet for hele uka gikk til drikke på eksamen, men sånn får det bare være.

For er det en ting jeg er redd for, så er det å bli tørst under eksamen. Jeg var helt overbevist om at ulike former for autoritære regimer, eller hva en stat med høy kapasitet faktisk er, kom til å svinne hen i hukommelsen min hvis væskeinntaket ikke var på topp.

Dessverre har ikke arkitekten til eksamenslokalene tatt forbehold for at alle studentene har med seg sin egen minibar i sekken på eksamensdagen.

– Dere trenger ikke si fra til oss eksamensvakter, doene er her, i midten av rommet, så dit kan dere gå selv.

Jeg trodde et øyeblikk at de kødda, men neida. Doene var i samme rom. Jeg snudde meg sakte rundt, redd for synet som kom til å møte meg. Og der var de, som en malplassert kloss på midten med et par dører på begge sider.

Jeg valgte allikevel å være positiv, og tenkte at siden doene var i samme rom så må de da i det minste være trippelt lydisolert. Men den gang ei.

I løpet av eksamen hørte jeg medstudenter tisse og trekke ned doen, om og om igjen Jeg vil ikke si jeg er så veldig sjenert av meg, men at nesten hundre fremmede folk skal høre at jeg tisser og trekker ned, der går faktisk grensa.

Timene går, og etter å ha gølva en iste, to Redbull og en halv pepsi begynner naturen å kalle, og panikken sprer seg. Skal jeg droppe all stolthet og ære, å tisse foran mine medstudenter? Valget falt på nei.



Da det kom til det som på godt engelsk kalles point of no return var det bare én ting som måtte gjøres. Eksamen ble levert to timer før den egentlig burde, og tok en rolig Usain Bolt til Peppes Pizza som heldigvis ikke hadde kun for kunder policy.

