Før jul var den 17 år gamle kafeen nær å måtte legge ned. To studenter bestemte seg for å hjelpe til på sin egen måte.

Små og store serveringssteder sliter i disse dager under de strenge restriksjonene som ble innført i Bergen kommune søndag 7. februar. Permitteringer, stengte kraner og en frykt for å måtte stenge ned for godt preger utelivet i Bergen.

Da studentene Sara Soraya Eriksen og Åsalinn Arntzen Dale fikk høre at Kafé Spesial var usikre på hvorvidt de kunne fortsette å holde åpent, bestemte de seg for å hjelpe til.

De lagde et arrangement på Facebook med oppfordring til venner og bekjente om å huske å kjøpe pizza fra Kafé Spesial.

– Vi har snakket om at det er kjipt at mange steder sliter på grunn av tiltakene. Siden hverdagen er annerledes nå er det kanskje lett å glemme å handle fra de stedene man til vanlig handler hos. Derfor kan det være lurt å slå et slag for de stedene man setter pris på, forklarer Eriksen.

FORTSATT MULIG Å HANDLE. Studentene Dale og Eriksen tror mange glemmer at det fortsatt er mulig å handle hos flere serveringssteder.

– Ja, vi vet det er mange som er glade i stedet! Det er kanskje litt lett å glemme å bruke slike steder nå som alt virker stengt, og man fort kan tenke at ingen deler av utelivet er åpent, legger Dale til.

Respons

Journalistikkstudenten Dale og medisinstudenten Eriksen har bodd i Bergen noen år, og sier det vil være trist å gå forbi Vektertorget uten Kafé Spesial.

– Vi har blitt veldig glade i stedet, nettopp fordi det er en veldig studentvennlig og sjarmerende plass. Det har nesten blitt et emosjonelt bånd, så jeg fikk en aha-opplevelse med tanken på et Bergen uten Kafé Spesial, sier Eriksen.

Arrangementet var etter planen ment som en humoristisk oppfordring til venner om at det fortsatt er mulig å bestille «take away» selv etter den siste innstrammingen av tiltak.

GLAD. Eriksen er overrasket og glad over responsen de har fått på arrangementet.

– Det virket ikke hensiktsmessig at bare vi skulle kjøpe mer pizza, så tanken var å minne venner og kjente om å huske å kjøpe pizza, sier Eriksen

I løpet av torsdag 11. februar og dagene etter har antallet deltakere økt og responsen har kommet fortløpende.

– Flere har tatt bilder av at de har vært innom for å kjøpe pizza, og publisert disse i arrangementet, forteller Dale.

HANDLER LOKALT. Dale forteller at hun setter stor pris på de lokale serveringstedene.

Hun tror mange er klar over at man burde støtte det lokale næringslivet, og ser initiativet i sammenheng med kampanjen man så i blant annet Oslo før jul, der folk han opp plakater med beskjed om at de små lokale stedene kan forsvinne til fordel for større og internasjonale selskaper.

– Vi drar heller til Kafé Spesial for å kjøpe pizza, enn til de store kjedene, forteller journalistikkstudenten.

Ville fore dem med pizza

I et folketomt lokale sitter den hyggelige eieren av Kafé Spesial, Itai Malberger. Han har drevet stedet siden 2004.

Malberger er ikke på Facebook, og fikk høre om arrangementet til Dale og Eriksen via en kollega.

– Kokken kom i kontakt med en kunde som fortalte ham om arrangementet. Det var en veldig hyggelig overraskelse, sier han.

KOKKEN. Det var kokken på Kafé Spesial som varslet eier Itai Malberger om studentenes initiativ.

Eriksen og Dale har i følge eieren selv vært innom og kjøpt mat etter opprettelsen av arrangementet.

– Jeg hadde egentlig lyst til å belønne dem, og la dem sitte her en hel dag og bli foret med pizza. Men vi konkluderte med at det kanskje hadde blitt litt uetisk, sier Malberger og legger til at de to har fått et klingende «tusen takk».

Nærmet seg konkurs

I takt med smittesituasjonen i Bergen gjennom de siste elleve månedene har det til stadighet vært endringer i tiltak rettet mot serveringsbransjen. Særlig forbudet mot å selge alkohol, som varer fra 7. til 22. februar, til gjester er kritisk for kafeen.

– Påvirkningen av skjenkestoppen har vært enorm. Norsk mat- og drikkekultur henger tett sammen, sier en bekymret Malberger.

TRENGER ÅPNE KRANER. Malberger tror det at kranene kan åpne mandag 22. februar igjen vil ha mye å si for kafeen.

Rett før jul holdt kafeen på å gå konkurs, og Malberger forteller at det fortsatt er tøft.

– Jeg har øl til store summer på lageret, som jeg risikerer å måtte kaste hvis det går ut på dato. Det rykker i «skjenkemuskelen».

Malberger har likevel klart å beholde alle sine ti ansatte siden mars i fjor. Flere av disse er også studenter. Eieren sier at ansatte som studerer, og som dermed ikke har de samme permitteringsrettighetene som andre, er en av grunnene til at han har holdt åpent gjennom krisen.

LOJALE ANSATTE. De ansatte er en av grunnene til at Malberger holder åpent gjennom de tøffe tidene.

— Arbeidsplasser er hellige i Norge, og de ansatte er veldig lojale og støtter opp, så jeg ser det på det som min plikt å beholde alle, sånn at de ikke mister arbeidsplassen sin, sier Malberger, som flyttet fra Israel for snart 40 år siden.

