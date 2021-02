Sammen jobber nå iherdig for å få på plass avtalegiro for sine treningsfasiliteter innen 1. april. Det forteller Amalie Lunde, styreleder i Sammen. I tillegg lover hun kompensasjon dersom treningssentre skulle måtte holde stengt over lengre perioder.

En avtalegiro vil gjøre det mulig for deg som student å betale for én måneds medlemskap hos Trene Sammen framfor ett semester. Du vil også kunne fryse medlemskapet dersom treningssentrene må stenge slik de har gjort i flere runder tidligere.

FLERE LETTELSER. Trene Sammen tilbyr avtalegiro fra og med 1. april. Det sier styreleder i Sammen, Amalie Lunde. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Tøff oppstart

Sammen har ikke alle detaljer på plass ennå, men Lunde forteller at de jobber for en rimelig månedspris.

– Vi har lenge hatt et ønske om å gjøre det fleksibelt for studentene ved å tilby avtalegiro, men at vi har opplevd praktiske problemer, forteller Lunde.

Sammen Trening hadde et tøft år i 2020 med store økonomiske tap og mange permitteringer. De fikk også en tøff start på dette semesteret med nedstenging.

– Vi gjør det beste vi kan for å sikre et godt tilbud, gitt retningslinjene som foreligger, understreker Lunde.

BSI føler seg hørt

Leder for Bergen Studentidrett (BSI), Steinar Timenes, har tidligere ytret misnøye med pandemihåndteringen til Trene Sammen. Timenes omtalte i januar medlemskapet hos Trene Sammen som et støttemedlemskap. Han etterlyste da en bedre ordning og kompensasjon for de periodene treningssentre -og haller har vært stengt.

FORNØYD IDRETTSLEDER. BSI-leder Steinar Timenes mener dette viser at Sammen følger opp.

ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

– Det er veldig gledelig at dette skjer! Det viser at Sammen følger opp det de sa i Velferdsting-møtet for snart to uker siden. Dette vil vise studentene at det er noen som hører på dem, sier BSI-lederen.

Tydelige signaler fra Velferdstinget

Forslagene om avtalegiro og kompensasjon ved stengte fasiliteter ble først fremmet av Velferdstinget (VT) på et nylig møte med Sammen og organisasjoner som bruker Sammens treningsfasiliteter.

Leder for Velferdstinget, Anette Arneberg, forteller om studenter som har valgt å gå over til andre treningssentre som har gitt større trygghet ved eventuelle nedstengninger enn det Sammen har tilbudt.

– Først kjente jeg på dette selv. Jeg kjente at jeg ikke ville kjøpe medlemskap når det var så uforutsigbart, forteller Arneberg.

ET MØTE MED RESULTAT. Velferdstinget har fått høre historier fra studenter som har preget møtet. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

VT-lederen sier det er synd at studentsamskipnadens intensjoner ikke har kommet tydelig nok fram. Hun trekker fram den såkalte «pandemi-parentesen» som per dags dato finnes i medlemskapsavtalen til Trene Sammen. Den innebærer at Sammen ikke må kompensere for endringer i medlemskapet som følger av koronatiltak.

Hos studentsamskipnaden i Ålesund, Gjøvik og Trondheim (SiT) skal det ha blitt gitt kompensasjoner enten i form av penger eller muligheten til å fryse medlemskapet ved nedstenging. Det tok Arneberg opp på VT-møtet.

– Vi fortalte Sammen at vi forventer bedre. Dette ga da resultat, sier hun.

Arneberg forteller også at Sammen får statstilskudd og semesteravgift fra studentene for å få på plass gode tilbud.

– Det er viktig for oss at studentene har gode velferdstilbud med innovative løsninger til å tilpasse situasjonen. Dette er en viktig kamp vi må ta, understreker hun.

Merk: Denne saken ble endret 19. februar 2021 klokka 20:44. Den opprinnelige versjonen inneholdt et feilsitat angående pandemi-parentesen i Trene Sammen sine medlemskap.

