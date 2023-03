Tøyen Holding har uten tvil klart å markere seg som et navn innen norsk rap de seneste årene, til tross for at de kaller det hele et «overskuddsprosjekt».

Med lekne tekster, referansetunge one-liners og et laidback lydbilde med høyt content-tempo, er duoen selve kontrasten til dagens Karpe.

I universet av vin og kulinariske referanser, er det tydelig hvem som har møtt opp på Kvarteret når Tøyen Holding inntar scenen torsdag kveld: Keege boys med boblevest og klokke på armen.

Guttastemning på Kvarteret

Til tross for at Tøyen Holding representerer Oslos beste østkant, hvor oppveksten i Obos-blokk og bånding i graffitimiljøet var guttas møtepunkt, er det NHH-guttegjengene som regjerer i Kvarterets lokaler denne torsdagskvelden, med konsert arrangert av Uken i Bergen.

GUTTASTEMNING: Det var guttastemning på Kvarteret torsdag kveld, mener Studvests anmelder.

Omtrent 90 prosent av publikummet på Kvarteret er unge voksne menn. Det skal likevel være klart at det stappa lokalet består av unge menn fra alle miljøer. Her dukker både keegingene, hipsterne og gutta fra gata opp for å se Fredfades og Mest Seff opptre.

For er det én ting Tøyen Holding har klart, så er det å nå ut til gutta.

Duoen starter konserten med å spille noen låter fra deres nyeste album som de slapp 3. mars. Det er tydelig at publikum ikke kan de nyeste låtene, og lydnivået blant publikum holder seg lavt.

SELVTILLIT: Tekstene til Tøyen Holding bærer preg av selvtillit – og forhåpentligvis en god dose humor.

Ikledd sort boblejakke, solbriller og caps, fyrer duoen etterhvert løs med kjente låter som «Pause fra pausen» og «Frisk Kapital» fra 2020-albumet. Da våkner publikum til, og alle boysa i lokalet digger med armen opp og ned, mens de rapper ektefølt til tekstene.

Humoristiske, men billige rim

Til tross for at Fredfades og Mest Seff får med seg publikum på de mest kjente låtene, er ikke live-performancen i seg selv særlig imponerende. Med sin avslappende vibe og minimalistiske lydbilde, kan det hele føles ganske repetitivt til tider.

Tekstene, som duoen mestrer best, får dessverre ikke plassen de fortjener når publikum ikke rapper med. Det er synd, når det er tekstlinjer fulle av humor og rim som gjør nettopp Tøyen Holding til Tøyen Holding.

AVSLAPPENDE VIBE: Fredrik Øverlie, kjent under artistnavnet Fredfades, har en avslappende vibe på scenen.

Låter som «247» fungerer likevel når duoen fyrer løs og rapper gjenkjennlig: «For mye stress i vårt samfunn. Oslo, jeg kjenner sulten her som Hamsun». Med referanser som dette kan det tenkes at duoen vinner poeng blant potensielle litteraturvitenskapstudenter i publikum.

Linjer som «Polo shit jeg drar på, porno chicks jeg tar på» og «Gjør et dypt jævla dykk i en bitch som er thick» hersker det ingen tvil om at det hele kalles et overskuddsprosjekt.

Det tidvis flate tekstinnholdet gjør rett og slett at duoen iblant fremstår litt billig.

Content over substans

Fredfades og Mest Seff har likevel gjort noe riktig når de gjør Kvarteret til stedet å være torsdag kveld. Menneskene i lokalet har tross alt betalt 250 kroner for å se dem opptre. En stor begivenhet for studentlommeboken, med andre ord.

Det kan derfor tenkes at publikum uansett ikke er ute etter substans når de oppsøker denne østkant-duoen en torsdag kveld.

At meningsinnholdet i musikken ikke preges av særlig seriøsitet er også tydelig når låter som «Grown Man Shit» spilles fra det nyeste albumet. Her illustreres ting fort, og onelinere blir presentert på rekke og rad.

STEDET Å VÆRE: Det virket som Kvarteret var stedet å være da Tøyen Holding var innom.

Med linjer som «Beatsa får chicksa til å riste som en dildo» og «Min vinkjeller voktes av en rottweiler» skapes det i alle fall ikke tvil om at Fredfades og Mest Seff skriver tekster med selvtillit, og forhåpentligvis en god dose humor.

Duoen fra Oslo leverer kreative, fengende og referansetunge rim uten noe egentlig innhold. Som lytter blir man alltid underholdt, uten at man trenger å lese noe lenger inn i det.

Hadde det ikke vært for publikums engasjement, ville opptredenen og sceneshowet i seg selv blitt ganske platt. Men når gutta i lokalet kan låtene, og publikum er helt med, skinner Tøyen Holding på sitt beste.

