God valentinsdag! Enten kjærligheten blomstrer eller har vært vissen i lang tid, er dette en dag få slipper unna. Vi har tatt en prat med tre veldig kule, og veldig single, bergensstudenter. Hva er deres forhold til dagen? Og hva skal til for at en date skal bli perfekt?

Martin Skadal (25)

Studerer kinesisk på Universitetet i Bergen (UiB). Grunnlegger og daglig leder av World Saving Hustle, og en av Dagens Næringslivs «30 under 30 som utgjør en forskjell» i 2020. Mottok nylig miljøprisen fra Coop. Selverklært «grønnfluenser».

SINGEL. Martin Skadal håper å møte drømmedama med like interesser som han.

Sivilstatus: På jakt etter drømmedama

– Hva er ditt forhold til valentinsdagen?

– Valentines er en koselig dag både for par, men også for oss single som kan ta litt ekstra godt vare på oss selv den dagen. Det er en fin anledning til å sette pris på de man er glad i. Det er nok mange som kjenner på ensomhet en slik dag, som er en god grunn til å ta enda bedre vare på hverandre.

– Når det kommer til kjøpepress på gaver til kjæresten, er det viktig at vi er bevisst på hva vi kjøper. Det må være en gave som også gir kjærlighet til naturen, dyr og menneskerettighetene. Alt man putter penger i har en del konsekvenser. Det er fint om de konsekvensene i alle fall på valentinsdagen kan være positive og ikke skader andre, eller tar vekk kjærligheten fra noe.

– Hva er din drømmedate?

– Etter en hektisk dag for både meg og drømmedama ville det vært perfekt å komme hjem og sette seg ned med en kinesisk dokumentar om dyrs rettigheter. Etterfulgt av en supersunn vegansk middag, gjerne en vegansk «power bowl», sammen med et glass alkoholfri rødvin. Resten av kvelden hadde vi diskutert hvordan vi kan få menneskeheten til planeten Mars og løst verdensproblemer. Hadde verden vært perfekt, skulle jeg gjerne kost meg mer, men det er ikke tilfelle.

– Om drømmedama leser dette, må hun veldig gjerne ta kontakt. Telefon: 415 85 860, no shame!

Anna Isabella Helgadóttir (22)

Tidligere sykepleierstudent ved VID vitenskapelige høgskole, jobber nå som sykepleier før mer studier venter. Samfunnsdebattant innenfor rasisme i sykepleieryrket.

DRØMMER. Anna Isabella Helgadóttir fantaserer om en ung Paul McCartney.

Sivilstatus: Veldig singel (gift med den unge Paul McCartney i drømmene).

– Hva er ditt forhold til valentinsdagen?

– Jeg har vært singel hele livet, så jeg har aldri hatt noen forventninger til dagen. For meg handler det om å pleie meg selv. Som RuPaul ville sagt: «If you can’t love yourself, how in the hell can you love somebody else?». For meg handler dagen om å kose seg med de man er glad i, og det er viktig å være glad i seg selv. Å gjøre noe som er fra for deg, noe «empowering», lære deg noe nytt, eller gjøre noe som gjør deg glad. Det er viktig å jobbe med holdningene sine. Å prøve å bli et bedre, snillere og kulere menneske.

– Hva er din drømmedate?

– Åh, drømmedaten! Jeg skulle i alle fall vært naken så mye som mulig sammen med en person jeg er glad i, mens personen skriver vakre dikt om hvor herlig jeg er. Utenom å være naken og skrive dikt vil jeg drikke noe skikkelig barnslig som saft eller melk. Det er også et krav om at den andre personen må lage middag, siden jeg ikke liker å lage mat. På TVen går tidenes beste program, nemlig RuPaul´s Drag Race. I drømmene er dette sammen med Paul (McCartney, red.anm.) og våre fem fantasibarn.

Håvard Rørtveit (21)

Studerer sammenliknende politikk ved UiB, politiker i Høyre og nylig valgt inn som studentrepresentant i Sammen-styret.

SINGEL. Håvard Rørtveit planlegger å prioritere morsdagen over valentinsdagen i år.

Sivilstatus: Singel

– Hva er ditt forhold til valentinsdagen?

– Konseptet er fint. Det er jo årets største «datenight», og det er det viktig å markere. Det er en fin anledning til å vise litt ekstra kjærlighet i et ellers litt kjipt vinterhalvår. Som singel er det derimot litt kjipere enn for de som er i parforhold, men det kan jo fort endre seg. I år blir fokuset på morsdagen som er samme dag.

– Hva er din drømmedate?

– Det er lite som slår en god biff og en flaske rødvin foran noe interessant på TV-en. Jeg trives med en innedag sammen med den som skulle være aktuell. I en annen tid er det aldri feil med et par glass vin eller noen øl på en bar.

