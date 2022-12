Aksel Haukom trekker seg som leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det skjer etter at han har takket ja til ny jobb som kommunikasjonsmedarbeider i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet (Ap).

Han blir sittende som leder for Studentparlamentet frem til jul, og starter i den nye jobben i januar.

– Det er veldig spennende. Men det er sørgmodig å gå fra et arbeidsmiljø som det går veldig bra med.

Han forteller at kollegene gjør en god jobb, og at han kjenner seg trygg på å gi stafettpinnen videre.

– Jeg synes det går veldig bra med Studentparlamentet, og det er en veldig engasjert gjeng. Det skapes mye politik og gode diskiusjone.

Ønsker å jobbe i Oslo i sommer

Haukom bekrefter at han søkte seg til jobben på Stortinget, men at han håpet på å få starte i juli.

– Men etter mange runder bestemte jeg meg for å starte i januar, som jobben krevde.

– Hvorfor søkte du på jobben når du har et halvt år igjen i ledervervet?

– Egentlig bare muligheten til å kunne jobbe i Oslo i sommer, sier Haukom.

Haukom ble valgt som leder av Studentparlamentet for ett år i mai 2022. Hvem som erstatter rollen hans i Arbeidsutvalget velges av Studentparlamentet på nyåret, og nåværende nestleder Andrea Nesvik Voss vil fungere som leder fra 1. januar.

Kommunikasjonsjobben i Ap vil dreie seg om å støtte opp om lokallagene i Norge og sørge for at paritet gjør «et så godt valg som mulig» opp mot valget i 2023.

Dette vil han etter planen gjøre frem til september.

– Jeg tror det blir naturlig å komme tilbake for å gjøre ferdig graden min, for den er ikke helt ferdig, sier han med et smil.

Stor nasjonal oppmerksomhet den siste uka

Det har vært vanskelig å unngå å få med seg Studentparlamentets eksistens om man har lest og sett nasjonale medier den siste uken.

Etter at det samme organet ved Universitetet i Oslo vedtok å erklære Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) uønsket på campus, tok det ikke mange dager før SP ved UiB gjorde akkurat det samme.

– Det er god oppvarming å jobbe med media, som jeg har måtte gjøre den siste uka. Vi har blitt omdiskutert, og jeg tror vi har sendt ut noen sterke signaler, sier Haukom om å ta med seg erfaringene videre.

Ikke den første til å trekke seg

Dette er imidlertid ikke første gang et av AUs medlemmer har trukket seg i perioden i løpet av de siste to årene.

Daværende nestleder Sigurd Meklenborg-Salvesen trakk seg av personlige årsaker høsten 2021. Nåværende medlem Oscar dos Santos Kvalsvik ble derfor valgt inn.

Våren 2021 gikk daværende leder Sandra Krumsvik av etter å ha fått et mistillitsforslag mot seg fra den studentpolitiske listen Venstrealliansen (VA).

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiB. Det består av 24 innvalgte representanter fra studentpolitiske lister og universitetets syv fakulteter.

Parlamentet velger et Arbeidsvalg bestående av fire medlemmer som jobber med parlamentets politikk på fulltid. De er parlamentets sakforberedende og utøvende organ.

