APROPOS: Tre enkle regler for å oppnå et bedre fellesskap på trening.

2020 er godt i gang, og klisjeen «new year, new me» henger fortsatt igjen i luften. Dette merkes spesielt godt på treningssentrene her i brosteinsbyen. Det hadde vært utelukkende positivt dersom noen ikke ødela for resten. Derfor skal jeg gi deg tre enkle trening(svett)regler for å oppnå et bedre fellesskap på trening.

Regel nummer 1: Sosiale medier kan vente.

Jeg skjønner at når du er på trening så er det ekstremt viktig å la alle på Snapchat vite at du er på trening. Kanskje du må sende en aldri så liten skrytesnap til crushet ditt? Kanskje du må lage en fitnessvideo som du må poste på Instagram? Kjør på.

Men, du trenger ikke ta over beinpress-maskinen fordi du ikke er ferdig med å scrolle gjennom facebookfeeden. Og: Hvis du skal legge ut skrytebilder på Instagram, kan du vennligst sørge for at jeg ikke er i bakgrunnen? Hilsen @IkkeFotogen_97.

Regel nummer 2: Min vs. din musikk.

Jeg vet ikke med dere, men jeg trenger motiverende sanger som dundrer inn i øret mitt når jeg skal trene. Det er derfor hinsides demotiverende når noen andre spiller sin egen musikk høyt slik at alle andre må høre på. Utrolig nok syns jeg ikke det er spesielt motiverende å trene til gangsterrap, ABBA eller listepop.

Jeg er faktisk enda verre fordi jeg trener til russesanger, så du skal være jævlig takknemlig for at det ikke er jeg som styrer musikken. Og til den gjengen jeg så her forleden som kom inn og «blastet» musikk fra sin medbragte CD-spiller: Aldri. Igjen.

Regel nummer 3: Vent på tur.

Så har vi verstingen. Toppen av kransekaka. The Harvey Weinstein av uakseptabel oppførsel på trening. Å sette drikkeflasken din, et svett håndkle eller noen andre av dine personlige eiendeler ved treningsapparatet gir deg på ingen måte førsterett. Dersom du faktisk skal bruke maskinen med en gang er det selvfølgelig innafor å legge tingene sine der.

Men, hvis du legger flaska di ved benkpressen og et håndkle over stepkassen og mener det er reservert til deg mens du squatter ferdig i hjørnet, tar du grådig feil. Hvis barnehagebarn klarer å vente på sin tur klarer faen meg du det også.

P.S. Alle reglene er basert på faktiske og egne opplevelser. Jeg føler jeg har rett til å klage, fordi jeg er helt uskyldig (…)

