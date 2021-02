I et helt nytt galleri i Skostredet står utstillingen FEVERDREAM klar. Dessverre kom nedstengningen åpningsdagen i forkjøpet.

Det er en grå regnværsdag i februar. I enden av Skostredet står tre kunststudenter og en australsk kunstner på utsiden av en stemningsfull kjeller.

Her skulle Håvard Kranstad (26), Sara Lindberg (30), Hanna Pherson (27) og Johanne Boye (25) åpne splitter nye OVE Galleri forrige fredag. Galleriet har 15 unge kunstnere på programmet. Emilie Wright fra Melbourne var først ut, og skulle åpne det hele med lydutstilling i kjellerlokalet.

Fredag sto kjelleren tom. Det gjør den i dag også.

VENTETID. Nå venter både galleridriverne og kunstner på at utstillingen kan komme i gang.

Bergen uten kultur

– Planen var jo at fem eller ti stykker kunne komme på åpning, men så kom den nye nedstengingen. Ting er liksom så tynt nå, at besøksantall er nesten irrelevant så lenge det kommer noen, forteller Kranstad.

Han er en av de fire studentene ved fakultet for kunst, musikk og design (KMD) som driver galleriet, og som fikk mulighet til å leie den gamle kjelleren han mener ikke har vært vasket på sikkert 30 år.

FEVERDREAM. Utstillingen skaper et narrativ uten ord og bilder, ifølge kunstneren.

Gjengen startet opp prosjektet rett etter første nedstenging i fjor. Veien siden det har vært kronglete og treig, og Bergens kulturliv har vært sterkt preget av de ulike tiltakene som har vært innført i løpet av året.

– Bergen uten kulturtilbud er bare en by hvor det regner jævlig mye, sier Kranstad og ler.

Drøm eller mareritt?

Utstillingen FEVERDREAM står nå helt klar nede i kjellerlokalet til OVE Galleri. Der forsøker den å skape følelsen av å være i en drøm eller et mareritt, ifølge kunstneren selv. Ved hjelp av lydkunst skapes et narrativ uten ord eller bilder. Men for hvem?

TOM KJELLER. Galleriåpningen i Skostredet blir satt på vent.

Kunstneren bak, Emilie Wright, forteller at dette er noe hun har jobbet mot i lang tid. Det har vært ganske ødeleggende å ikke kunne åpne sin egen utstilling.

– Den siste uken når man installerer er ganske hektisk og spennende, og er kanskje den beste delen av arbeidet. Da er det veldig skuffende å måtte la utstillingen stå uten at noen kan se den, forteller hun.

HEKTISK. Emilie Wright (38) forteller at siste innspurt før åpning alltid er spennende.

Wright er fra Melbourne i Australia, men fullførte sin master i kunst på KMD i fjor. Hun jobber mest med lyd og tekst, med interesse for scenografi.

– Da jeg kom til Norge i 2018 ville jeg ikke jobbe med mange materialer fordi jeg ikke ønsket å sløse og kaste ting vekk. Da har det vært fint å jobbe med lyd, forteller hun.

15 unge kunstnere på programmet

Det eneste kunstnerne som skal stille ut hos OVE Galleri framover har til felles, er alderen. Galleriet er nemlig tenkt som et sted hvor unge kunstnere skal kunne vise fram kunsten sin.

Ellers skiller kunstnerne på programmet seg tydelig fra hverandre, ifølge driverne av galleriet. Det ikke er et gjennomgående tema blant dem, men Kranstad garanterer kvalitet:

– Nivået på søknadene om å stille ut hos oss var pisshøyt, sier han.

FEVERDREAM. I utstillingen til Emilie Wright skal du føle at du er i en drøm eller et mareritt.

– Har holdt oss emosjonelt sunne

Kranstad forteller at det også har vært fint for en utøvende kunstner å jobbe med andres prosjekter innimellom.

– Jeg tror alle merker at de har hatt en litt sånn kreativ utmattelse dette året. Så det å ha kunne ha et prosjekt som ikke er basert på egen praksis, og møtes som gruppe og pushe hverandre, har nok holdt oss emosjonelt sunne, sier han.

– Når vi har snakket med de som skal stille ut her nede, har det skapt mye energi tilbake til prosjektet, forteller Sara Lindberg.

