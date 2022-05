I det siste har jeg fått opp reklamer for religionsvitenskapsfag på Universitetet i Bergen (UiB). Mobilen min vet kanskje at jeg er kristen student, og eksponerer meg derfor for slike annonser. Men selv om algoritmer, og det at mobilene våre nærmest kjenner oss bedre enn oss selv, er et spennende tema, er det ikke det dette innlegget skal handle om. Det skal handle om reklamen UiB har lagt ut for religionsvitenskapsfag.

Den gjorde meg lamslått:

«Hatet Jesus egentlig homofile?». Spørsmålet blir stilt imens hatsymboler og snakkebobler dukker opp frem og tilbake på skjermen: «#,?,+,*,@,#». Etter bannesymbolene dukker skriften «Troende trenger dine tanker – studer religionsvitenskap på UiB» opp.

Å se den reklamen gjorde meg både sjokkert og trist. Jeg finner knapt ord for det jeg føler.

Som student på sammenliknende politikk har jeg lært at sekulariseringen har vært fordelaktig for fremveksten av den moderne stat. Å få religion bort fra institusjonene og inn i skapet skal bidra med et større rom for flere livssyn, samtidig som det hindrer at staten og institusjonene er partiske. Samtidig tror jeg ikke revolusjonærene under den franske revolusjonen så inn i den fremtiden jeg sitter i i dag. For her dukker det opp flere problemer.

For det første er upartiskhet, når det kommer til livssyn, ikke mulig, da alle mennesker har et livssyn. For det andre mister vi forståelsen for hverandre, hvis vi fjerner all kunnskap om religion fra offentligheten.

Det er ikke bare Jesus som er misforstått i denne reklamen, men jeg som troende. Flere av oss troende har allerede tenkt den lille tanken om at tro ikke har plass i vitenskapelige universitetsmiljøer. Dette har ført til at vi opplever at deler av identiteten vår ikke passer inn i store deler av hverdagen. Med denne reklamen blir bekymringene bekreftet av universitetet selv. Jeg opplever det som en devaluering av meg som en troende og tenkende student.

UiB sin reklame spiller på stereotypier og fordommer som at kristne hater homofile, og at Bibelen argumenterer for det samme. Slik er det ikke. Verken jeg, eller noen i mitt store kristne nettverk av venner, passer inn i dette bildet. Det at universitetet i det hele tatt maler et slikt bilde, virker også polariserende. Dette får meg til å stille spørsmålstegn ved om studiet de tilbyr er basert på tilstrekkelig med kunnskap og fordomsfri undervisning.

Jeg har allerede opplevd at allmennkunnskapen om tro og religion er lav blant folk jeg møter og blir kjent med. Så, da jeg leste denne reklame ble jeg skuffet over at til og med et offentlig universitet viser så liten kunnskap om tro og religion.

Alle trenger å melde seg opp til religionsvitenskap. Til og med UiB.

