Det er en unntakssituasjon, men det fritar ikke UiB fra deres ansvar for at alle studenter skal føle seg velkomne, mener student Vemund Risbøl Litschutin.

Denne høsten har Universitetet i Bergens bestemt seg for å leie lokaler av den religiøse organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband. Dette er en organisasjon som har et åpenbart problematisk syn på homofilt samliv. Hvorfor velger et universitet som skal være mangfoldets høyborg, å sette sine studenter i en forelesningssituasjon som er sponset av homofobi?

Norsk Luthersk Misjonssamband eier «Salem konferansesenter» som ligger midt i bykjernen av Bergen sentrum. Disse lokalene har UiB valgt å leie for å utføre noen av sine forelesninger denne høsten. Man bidrar dermed til å støtte opp under en organisasjon som fronter noen verdier som er stikk i strid med universitets egne holdninger. Jeg har selv forelesninger i denne salen, og jeg må innrømme at jeg ikke føler noe særlig til ubehag ved å være tilstede inne i salen, hvor forelesningen finner sted.

Mitt største aber er derimot at ledelsen med Dag Rune Olsen i spissen, bidrar med økonomisk støtte til en organisasjon som svarer følgende på spørsmål fra Nettavisen om homofili: «Vi mener ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste rammen for seksuelt samliv. Det betyr at homofilt samliv blir synd.»

I 2020 er det lite problem å være homofil i Norge og Bergen, men i noen miljøer, slik som NLM og andre religiøse sekter/organisasjoner, lever man fortsatt i steinalderen. Hvis UiB hadde leid lokaler av for eksempel Rødt eller Fremskrittspartiet, så tror jeg mange hadde reagert med at dette var partier man ikke ønsket å støtte. Hvorfor skal man da gjøre det, når det kommer til religiøse samfunn, som i tillegg diskriminerer og utskammer mennesker som lever på en annen måte enn dem selv.

Jeg forstår at Universitetet i Bergen har vanskeligheter med å finne lokaler denne høsten på grunn av koronapandemien. Det er en unntakssituasjon, men det fritar ikke UiB fra deres ansvar for at alle studenter skal føle seg velkomne. Jeg tror ikke at det ikke finnes andre mulige løsninger eller andre lokaler som er mulig å leie. Universitetet skal være tydelige på at de er åpne og tolerante for alle mennesker og da nytter det virkelig ikke å styrke organisasjoner som arbeider mot disse verdiene som UiB er så stolte av å fronte. Man yter økonomisk støtte og er dermed bidragsyter til et menneskesyn som de fleste studenter og andre i Bergen tar sterk avstand fra. Hvor går egentlig UiBs grense for hva som er greit å stoppe opp om?

Neste gang håper jeg Dag Rune Olsen og resten av ledelsen ved mitt universitet vil bidra til alle føler seg velkommen på forelesning. Jeg håper at man innser at det burde være noen grunnverdier som er sentralt, når man bestemmer seg for hvilke forelesningslokaler man ønsker å leie. Ved å droppe leieavtalen med NML, sier UiB klart og tydelig ja til fellesskap, mangfold og toleranse. Utdanning i Norge skal være for alle. Også homofile.

Kjære UiB: Det er ikke for sent å snu!

