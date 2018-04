Lørdag ble det klart at Håkon Randgaard Mikalsen blir leder for Norsk studentorganisasjon (NSO). Han har det siste året ledet Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, men får nå jobben med å lede Norges største interesseorganisasjon for studenter.

– Dette var ekstremt gøy, men nå trenger jeg tid på å bare lande det, sier Mikalsen til Studvest etter at han fikk beskjeden.

En umiddelbar feiring blir det riktig nok ikke, for Mikalsen forteller at han nå skal sitte inne i landsmøtesalen og jobbe videre.

– Men det blir iallfall en pils i kveld. Og så skal jeg sove lenge i morgen. Det gleder jeg meg til, sier han.

På spørsmålet om hva det første han kommer til å jobbe med, trekker Mikalsen frem en rekke saker han også har snakket om i valgkampen. Studentlederen trekker frem foretaksmodellen, studentøkonomien og psykisk helse som kjernesaker han vil jobbe for.

– I dag er det ni av ti studenter som sier de er avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller oppsparte midler. Det viser at vi trenger et stort løft for å bedre studentøkonomien, sier Mikalsen til Studvest.

Var innstilt som leder

I forkant av landsmøtet annonserte valgstyret hvem de mener bør lede Norges studenter. Det ble Mikalsen, som for tiden leder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

«Når Håkon reflekterer rundt studentboligbygging fremviser han nytenkende perspektiver på hvor fokuset bør ligge for at studentene ikke skal sitte igjen med regningen», skrev valgkomiteen i begrunnelsen av valget.

I etterkant av innstillingen valgte Marte Øien, en av kandidatene til ledervervet, å trekke seg. De andre to lederkandidatene var Ida Austgulen, som har bakgrunn fra Høgskolen på Vestlandet og Velferdstinget i Bergen og Kai Steffen Østensen fra Universitetet i Agder.

Vil bidra til synlighet

Mikalsen ble intervjuet av Studvest i februar da han annonserte at han ville stille til ledervervet.

– NSO skal være den tydeligste stemmen for vår generasjon. Det er vi som skal forme fremtiden slik vi vil ha den. Dette vil jeg bidra til, uttalte han da.

Han pekte på hvor viktig det er å gjøre NSO mer synlig, og ønsker at det bygges på studentenes engasjement.

– Du skal være dypt inne i studentpolitikken hvis du forstår hva «1,5 G» i studiestøtte er. Da må vi heller si at vi vil øke studiestøtten til 140.000 kroner, uttalte Mikalsen.

Saken oppdateres.

