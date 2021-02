Etter å ha blitt ufrivillig meldt inn i «Norsk Studentforening», har flere studenter fått penger trukket fra mobil­regningene sine, skrev Khrono i oktober.

Til Khrono skrev representanter for Norsk Studentforening at foreningen er en interesseforening for og av studenter. På tross av dette har foreningens fremgangsmåter fått mye kritikk.

Studvest har fått tilsendt en faktura fra en student som ufrivillig ble trukket penger gjennom mobilregningen i desember. Studenten understreker at han aldri har meldt seg inn eller har noe kjennskap til foreningen.

I fakturateksten fremstår beløpet på 29 kroner som en «medlemsavgift», men flere av studentene som er trukket har aldri registrert seg som medlem i foreningen.

Kan være straffbart

— En som tilbyr tjenester og abonnementer som trekkes fra mobilregningen, må kunne dokumentere at tjenesten er bestilt og bekreftet på lovlig måte, sier Olav Fæhn, advokat i Forbrukeradvokaten.

Han sier at det er et krav at det skal være enkelt å melde seg av en slik tjeneste i ettertid. Det skal være også være mulig å melde seg av elektronisk med en STOPP-melding per SMS.

— Dersom Norsk Studentforening ikke følger disse reglene, så driver de ulovlig virksomhet. Hvis slikt skjer gjentatte ganger og i stor skala, så kan slik virksomhet være straffbart og noe man kan vurdere å politianmelde. Videre bør man sende klager til Forbrukertilsynet, slik at de kan opprette ulovlighetssak mot selskapet.

Fæhn påpeker at ettersom slike tjenester belastes gjennom mobilregningen, så kan også mobiltelefonselskapet stilles til ansvar for ulovlige trekk.

Klager mot mobiltelefonselskapet kan sendes til Brukerklagenemnda.

Vært innom forbrukertilsynet

I 2019 ble Norsk Studentforening konfrontert av forbrukertilsynet for brudd på angrerettloven, etter at opplysningene om medlemskap ble presentert for studentene på en feilaktig eller manglende måte.

Etter dialog om dette endret Norsk Studentforening registreringsskjemaet, og Forbrukertilsynet avsluttet da saken i november samme år.

NOT FOUND. Når man går inn på organisasjonen sin nettside, får man beskjed om at den ikke eksisterer. FOTO: Skjermbilde.

Forbrukertilsynet skriver til Studvest i en e-post at forhold som har skjedd etter dette ikke har vært gjenstand for saksbehandling hos dem.

Dersom de mottar flere klager som viser at selskapet har en ureglementert praksis, vil det være aktuelt å se på saken igjen.

Dette gjør du hvis det skjer med deg

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB sier de fleste feiltrekk normalt ordner seg etter man kontakter organisasjonen.

—Hvis det ikke fører frem har man alltid en mulighet til å reklamere på transaksjonen, i nettbanken. Da vil det bli opprettet en sak mot organisasjonen eller bedriften som har utsendt et krav, sier Dalsbø.

