Torsdag morgen la et et utvalgt oppnevnt av regjeringen for å se på endringer i opptaket for høyere utdanning frem sin abefaling til Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye, sier Marianne Aasen, leder av utvalget i en pressemelding.

Utvalget kommer med en rekke forslag i innstillingen, blant annet å fjerne:

Alderspoeng

Tilleggspoeng for folkehøgskole, førstegangstjeneste og tidligere høyere utdanning

Kjønnspoeng

Tilleggspoeng fra fagvalg i videregående skole

I tillegg foreslår utvalget å fjerne muligheten til å bruke forbedrede videregåendekarakterer ved opptak til høyereutdanning.

De foreslår heller at søkere skal få en ny sjansen gjennom en opptaksprøve. I utvalget sitt forslag settes 20 prosent av plassene av til søkere i en slik opptaksprøve.

Borten Moe sier under pressekonferansen at det kan stilles spørsmål ved hvor rettferdig systemet er blitt.

– Det er overmodent å rydde i tilleggspoeng og alderspoeng.

NSO: – Det er viktig at systemet oppleves som rettferdig

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive til flere veier inn i høyere utdanning, men skeptiske til opptaksprøve som metode.

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning. Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, sier Maika Marie Godal Dam, leder av NSO, i en pressemelding.

VIDEREFØRE. NSO-leder Maika Marie Godal Dam skriver i en pressemelding at det er viktig å videreføre det som funker godt i dagens system. PRESSEFOTO: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

For dem er vært viktig at det som funker godt i dagens system skal videreføres.

– Det er viktig at systemet oppleves som rettferdig. Vi er derfor fornøyde med at utvalget anbefaler å videreføre reglene for å kvalifisere seg til høyere utdanning og at karakterbasert opptak er hovedregelen, sier Godal Dam.

Kommentarer

kommentarer