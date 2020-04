Andrekandidaten fra Venstrealliansen skriver i Studvest 16. april at de er bekymret for manglende datamaskiner på SV-biblioteket. Dette, spør du meg, er å skape et problem som ikke er der.

Datamaskinene som var på SV-biblioteket var som regel allerede svært lite brukt og var mer i veien enn til nytte for flere studenter. Den løsningen som universitetet nå har kommet opp med, ved å legge til rette for at studentene skal kunne ha bedre leseplasser er sårt tiltrengt. Det er viktig at en møter behovene til de mange og ikke bare til de få.

Det er dessuten ikke slik at alle PC-plasser vil forsvinne, slik VA fremstiller det i sitt innlegg. Allerede i mai 2019 publiserte UiB de nye plantegningene til hvordan det er tenkt at U.Pihl skal se ut. Der er PC-plasser tegnet inn slik at alle skal få den muligheten og tilgang til en stasjonærdatamaskin.

SV-biblioteket har også lagt til rette for at vi studenter skal kunne komme med innspill til endringer som vi eventuelt måtte ønske burde gjøres ved hjelp av en innspilltavle. Dette viser at universitetet bryr seg om hva vi ønsker og tar hensyn til våre innspill. Regner også med at dersom det skulle være et sterkt ønske om å få de tilbake så vil universitetet legge til rette for dette.

Så er det også slik at som student så står en mer ansvarlig for å gå til innkjøp av egne hjelpemidler. Det er ikke forventet at en skal tømme lommeboken for dette, men når staten alt gir oss mer eller mindre gratis utdanning, gode stipend og låneordninger, og muligheten for en rimelig plass å bo i form av studentboliger.

For oss i Blå Liste er det viktig at universitetet tar studentene på alvor og vi vil fortsette å arbeide for at studentene blir hørt og at kommunikasjonen mellom studentene og universitet blir bedre. Derfor har vi klare og gode løsninger til hvordan en kan gjøre studenthverdagen bedre og lettere for studentene. Vi dveler ikke med ting som ikke er et problem.

