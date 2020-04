Som en del av regjeringens krisepakke, utbetaler Lånekassen resten av semesterets studiestøtte til fulltidsstudenter i april. Det vil si at man får utbetalt alt lån og stipend for april, mai og juni, som utgjør 27.550 kroner. Amund Kleven Rasmussen, leder i Økonomiformidlingen, forteller hvordan en bør fordele pengene.

– Første bud er å sette opp et budsjett for å få en oversikt.

Rasmussen nevner først faste utgifter slik som husleie, strøm, internett og mat.

– De pengene en får utbetalt nå skal vare i tre måneder, så man må tenke langsiktig.

Etter at man har en oversikt over det som kommer inn og ut, anbefaler han å gripe sjansen til å spare opp en buffer.

– Det er mange usikkerhetsmomenter fremover. Vi vet ikke hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg, men det er lurt å ha en buffer fremover. Mange forbruker mindre nå fordi en ikke drar ut og deltar på sosiale tilstelninger. Det er en god anledning til å spare, mener han.

Tilleggslånet

I tillegg til den faste studiestøtten som alle fulltidsstudenter får utbetalt, kan en søke om et tilleggslån på 26.000 kroner dersom en har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen. Rasmussen synes tiltaket er godt på kort sikt, men ber studenter om å trå varsomt.

– Det er fint at en kan få disse utbetalingene slik at regninger blir betalt. Å unnlate å betale regninger kan bli dyrt. Likevel er det tross alt et lån som skal betales tilbake. Man bør ikke låne mer enn man trenger.

Knepene for å spare

Rasmussen har flere knep i ermet for å kunne spare der en kan spare.

– En god motivator er å sette seg et konkret sparemål. Først må man finne ut hva man har mulighet til å spare og deretter strekke seg etter det, sier han.

I tillegg til å sette seg mål, er det viktig å være prisbevisst.

– For eksempel kan man ta en titt på strømavtaler og se om det er mulighet for en bedre deal enn den man allerede har. Andre tiltak kan være å selge ting en ikke lenger bruker på Finn eller Tise.

Til tross for at et sparemål kan være lurt, er Rasmussen klar over at mange studenter sliter med å nå slike mål.

– Denne utbetalingen fra Lånekassen ligner litt på storstipendet en får i januar. Vi opplever at mange studenter får en følelse av å være midlertidig rike. Pengene som er ment til å være fordelt over lengre tid, har lett for å forsvinne på kort tid, forteller han.

Rasmussen ber studenter tenke over hva de vil de neste tre månedene og hva det vil kreve.

