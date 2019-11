Fredag 22. november gikk Integreringsprisen 2019 av stabelen i Universitetsaulaen. Med flere oppmøtte sparket koret Multa Paucis i gang prisutdelingen med tradisjonelle norske folkesanger.

Likevel var det noe som manglet. Leder for organisasjonen som endte opp med å vinne prisen, integreringstiltaket Hello, var ikke til stede under seremonien.

I stedet ble det leder av Studentersamfunnet, Trym Stranda Eilertsen, som tok i mot prisen på vegne av sin underorganisasjon.

– Jeg er veldig stolt og glad på Hello sine vegne, forteller Eilertsen etter prisutdelingen.

– Viktig tiltak

Det er Velferdstinget Vest (VT) som arrangerer utdelingen. Leder for VT, Anette Arneberg, forteller at Integreringsprisen er et viktig tiltak for internasjonale studenter.

RESERVE. Leder for Studentersamfunnet, Trym Stranda Eilertsen, tok i mot prisen på vegne av Hello, som er Samfunnets underorganisasjon.

– Det snakkes for lite om viktigheten av å integrere og inkludere de internasjonale studentene. Det er utrolig viktig at de blir møtt av både organisasjoner og andre studenter når de kommer til Bergen.

Bergens byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jeffery (Ap) var til stede for å dele ut prisen. Hello stakk altså av med seieren og en premie på 20.000 kr.

Arrangerer utflukter for flyktninger

Leder for Hello, Charlotte Jensen, forklarer at hun var i Stockholm i forbindelse med arrangementet Nordisk Uke da prisen skulle deles ut.

Hun forteller at organisasjonen arrangerer ulike aktiviteter for mennesker med flyktningbakgrunn samt internasjonale studenter, for å gi dem en mulighet til å møte andre studenter i Bergen.

Arneberg sier at hun opplevde at komiteen la vekt på at Hello har drevet med viktig arbeid for internasjonale studenter og flyktinger i tre år.

IMPONERT. Anette Arneberg, som leder Velferdstinget Vest, sier at Hello har drevet prisverdig arbeid, uten å få særlig anerkjennelse.

– Hello har drevet med et imponerende arbeid i nå tre år, uten å egentlig ha fått så mye anerkjennelse.

Dobler budsjettet

Jensen sier at Hello i år har hatt et budsjett på 20.000 kroner. Altså dobler premien fra Integreringsprisen budsjettet deres.

FORNØYD. Leder for Hello, Charlotte Jensen, forteller at med premiepengene blir budsjettet deres doblet. ARKIVFOTO: Silje Fridén

– Det føles veldig bra, og det kom som en overraskelse, forteller Jensen fornøyd.

På spørsmål om hva pengepremien skal brukes til svarer Jensen at de ikke hadde regnet med å så mye midler som de har nå, men at de snakker om å arrangere en sommerfest, og enda flere utflukter.

Kommentarer

kommentarer