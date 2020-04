TV-en i kollektives stue er på lydløs for den ekstraordinære anledningen.

Likevel kan ikke Geometrine unngå å legge merke til hvordan Benna Ians øyne klistrer seg til skjermen som viser nyheter om korona døgnet rundt.

Hun trekker brillene ned på neseryggen for å lese hva nyhetsinnslaget handler om. «Akevittprodusent bruker sin kapasitet til å produsere antibac» leser hun nederst på skjermen.

Geometrine følger Benna Ians merkunderlige oppførsel med haukeblikk, hun får øye på mobilskjermen hans som viser grafer som skyter i været. Med ett skvetter hun til.

– Det er du som er morderen, sier en storøyd Geometrine nærmest hviskende mens hun peker på Benna Ian.

– Du og de aksjene dine! Du skjønte at du kunne tjene «Mæd Cash» på antibac i disse koronatider, og med Morfindus sin hjelp til å lage en oppskrift ville det være en enkel affære.

Geometrine trekker pusten og fortsetter:

– Men da du hadde fått henda dine i oppskriften var Morfindus overflødig for business-virksomheten. Du har drept business-partneren din for å slippe å måtte dele gevinsten, slik som du ufrivillig har måttet dele kjærligheten for Jussefine med ham.

Geometrine reiser seg fra stolen hun sitter på hun ser på de andre i kollektivet som ser forbauset på den unormalt freidige matnat-studenten.

Geometrine tar enda et dypt pust inn:

– Skjønner dere ikke? Drevet av sjalusien og med økonomisk gevinst som sitt motiv feiet Benna Ian Morfindus av veien i et forsøk på å vinne aksjer og kjærligheten.



