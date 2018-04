– Jeg er helt overveldet over dette resultatet. Nå håper jeg vi kan leve opp til de forventningene som stilles til oss av studentene, sier representant Anette Arneberg fra Venstrealliansen.

I over en uke har studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) kunnet stemme på hvem som skal sitte i Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) det kommende skoleåret. 24 kandidater velges ved å stemme på studentpolitiske lister, som fungerer likt som politiske partier.

Mandag kveld ble valgresultatet annonsert på Kvarteret. I årets valg er det Venstrealliansen og Blå Liste som kan juble mest over resultatet.

Venstrealliansen går fra fem til syv mandater og blir med det parlamentets største liste.

– Det viser seg at studentene deler vårt syn på miljø og likestilling, som er våre viktigste saker. Vi har truffet de på universitetet som har et hjerte på venstresiden, forteller Arneberg.

Blå Liste på sin side dobler antall representanter i parlamentet. I fjor hadde de to representanter, nå får de fire.

Videoen under viser reaksjonene da valgresultatene ble annonsert. Venstrealliansen fikk to flere mandater i forhold til i fjor, og er nå den største listen i SP-UiB.

Nykommer fikk representant

Det største nederlaget opplever Sosialdemokratisk Liste. Fra å være den største listen i parlamentet med seks mandater, går de nå ned til fire. Realistlista mister også oppslutning, og får tre mandater, mot fjorårets fire.

– Dette var litt som forventet. Vi har ikke ført en god nok valgkamp og vi ser at dette har vært en nasjonaltrend med at sosialdemokratiske partier har tilbakegang, sier førstekandidat for Sosialdemokratisk Liste, Nikolai Klæboe.

Årets nykommer, Gul Liste, fikk nesten fem prosent av stemmene og dermed en representant i parlamentet.

– Så sykt fint å få tilliten, jeg ser frem til samarbeidet med de andre listene, sier Gul Listes representant Edel-Marie Haukland til Studvest like etter at valgresultatet ble annonsert.

Hun vil ikke si om det er noen spesifikke lister hun tenker å samarbeide tettere med enn andre.

– Vi har snakket mye sammen under valgkampen, men hvordan samarbeidet ser ut må vi se etterhvert.

Liberal Liste sikrer fire mandater, like mange som sist år. International Students beholder sitt ene mandat.

Grafen under viser hvor mange mandater de ulike listene fikk under årets studentvalg, og hvor mange de har hatt det nåværende skoleåret.

Lavere oppslutning

15.527 studenter kunne stemme ved valget, men det var kun 3040 stemmer som ble gitt. Det gir en oppslutning på 19,58 prosent. Det er to prosent lavere enn fjorårets oppslutning på 22,5 prosent.

Leder av Studentenes Valgstyre, Stian Skarheim Magelssen, hadde håpet på en oppslutning på minst 30 prosent.

– Det hentet seg mye opp siste dagen, sånn har det vært de siste år, sier han, og vil ikke legge skylden på noe spesifikt.

Resultatene for hvem som skal sitte i Universitetsstyret er også klart i kveld. Det skulle velges en mannlig og en kvinnelig representant.

Sausan Hussein fra Det juridiske fakultet er valgt inn som studentenes kvinnelige representant, mens Erlend Søbye Grønvold fra Det humanistiske fakultet er den mannlige representanten for neste periode.

Stilte ikke sammen

De to studentpolitikere stilte ikke sammen i valgkampen, men med to andre kandidater som nå blir vara. Hussein stilte sammen med Fridtjof Wesseltoft, mens Grønvold stilte sammen med Marita Stortjønnli-Solvang.

Det her var jævlig gøy. Jeg skulle ønske at den jeg stilte med var den jeg komm inn med, men jeg ser frem til å samarbeidet med Erlend. Vi har jo fått litt tyn for å ha mange av de samme sakene, sier Hussein.

Wesseltoft fikk nest mest stemmer av de mannlige kandidatene og blir 1.vara for Grønvold. Andreas Trohjell som stilte alene blir 2.vara.

Hos kvinnene blir Martha Rolland Jacobsen 1.vara. Hun stilte også alene og uttalte i forkant at hun ikke ønsket å bli valgt, men stilte for at det skulle være nok kvinnelige kandidater. Stortjønnli-Solvang blir 2.vara.

Ved Universitetsstyret var oppslutningen på 14,86 % på de kvinnelige studentene, mens den var på 14,46% på de mannlige.

Saken oppdateres.

