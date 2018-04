– Jeg legger merke til det når jeg kommer inn på en lesesal og det ser ut som det er 150 jenter og 15 gutter, forteller førsteårsstudent Håkon Dahle.

Han og andreårsstudent Bjørnar Bach Thorgaard er en del av en minoritet på sykepleierstudiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Ifølge Samordna opptak var nemlig 35 av de 280 søkerne som fikk plass ved sykepleierstudiet ved HVL i Bergen i høst menn. Dette utgjør 12,5 prosent.

Ingen av de to studentene har et problem med å være i mindretall på studiet sitt, med de kan se utfordringene ved det.

– Det er ingen tvil om at balanse mellom kjønnene på studiet og arbeidsplassen er positivt både for det profesjonelle og det sosiale, sier Dahle.

Vil endre holdningene

I januar i år åpnet regjeringen opp for å gi menn tilleggspoeng på studier hvor det er skeiv fordeling mellom kjønnene. En av institusjonene som har søkt og fått dette innvilget til høstens opptak er Universitetet i Agder (UiA), som har innført disse tilleggspoengene ved bachelorutdanningen i sykepleie.

– Vi prøver å motivere andre institusjoner med dårlig kjønnsbalanse til å henge seg på. Det blir veldig spennende å se om dette fører til flere søkere, forteller likestillingsrådgiver ved UiA, Randi Øverland.

Hun håper at kjønnskvotering av menn vil få bort noe av den negative holdningen som til dels har vært rundt kvotering av kvinner.

– Jeg har opplevd at kjønnskvotering har blitt negativ omtalt og håper kvotering av menn vil bidra til å forandre dette. Det vil også føre til at vi kan se på kvotering som et tiltak for å skape balanse på begge sider, forklarer Øverland.

Hun mener det er en stor misforståelse når noen hevder at flere ukvalifiserte vil slippe inn ved kvotering med ekstrapoeng. Hun forteller at kandidatene må ha studiekompetanse, altså være kvalifisert, for å bli tatt i betraktning ved opptak. De rykker bare litt fram i køen.

– Jeg håper med dette at vi kan bli ferdig med debatten om hvorvidt kjønnskvotering er bra eller dårlig, slik at vi kan fokusere på å bruke det som et verktøy for å oppnå målet om kjønnsbalanse i flere studier og yrker. Mange fagfelt trenger begge kjønn både med tanke på status, lønn og arbeidsmiljø, forteller Øverland.

Har valgt å ikke søke

Ved UiA var den samlede andelen menn som ble tilbudt studieplass ved fjorårets opptak til sykepleierutdanningen 14,32 prosent. Det er altså en større andel menn på utdanningen ved UiA enn ved HVL. Likevel har høyskolen foreløpig ingen planer om å innføre kjønnspoeng for menn i sin sykepleierutdanning.

– Vi har fire sykepleierutdanninger i fakultetet, og ved noen av utdanningene har det tradisjonelt vært god rekruttering av mannlige studenter. Vi må se hvordan vi samlet ligger an etter årets opptak, forteller dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HVL, Randi Skår.

Hun forteller videre at det blir interessant å se om innføringen av tilleggspoeng får noen effekt for sykepleiestudiet ved UiA.

– Hvis det blir en effekt, blir vi nødt til å ta en grundig vurdering og trekke det inn i en større diskusjon, da det er mange spørsmål knyttet til dette, forteller hun.

Skeiv kjønnsfordeling i praksis

Sykepleierstudentene Dahle og Thorgaard er begge for tiden ute i praksis, og det er ikke bare på studiet at de opplever en skeiv kjønnsfordeling.

– Jeg har vært i praksis på Haukeland i sju uker, og i går var første gang jeg møtte på en mannlig sykepleier, forteller Thorgaard.

– Hvordan er det å komme på en arbeidsplass med nesten bare kvinner?

– Både og. For min del har det egentlig ikke så mye å si. Kompetansen til de som jobber der er viktigere, og der jeg er i praksis nå er de veldig dyktige, forklarer Thorgaard.

Videre forteller han at det oppstår mange interessante debatter på pauserommet, og at det som regel er veldig god stemning.

– Ikke selve løsningen

Thorgaard er skeptisk når det gjelder innføring av kvotering.

– Jeg synes det er en vanskelig sak, fordi jeg ikke tror det er kvotering inn til studiet som fremmer likestilling i arbeidsmiljøet, forteller han.

Dahle tror heller ikke kvotering er selve løsningen. Han mener dog det kan være en start.

– Jeg har ingen problemer med å gå i en klasse med så mange jenter, men jeg ser ikke noen grunn til å ikke innføre kvotering når vi er såpass få menn på studiet. Hvis man først får ballen til å rulle, vil den kanskje omsider rulle fortere, forteller Dahle.

Oppfordrer flere til å søke

Dahle mener i likhet med Skår at det blir spennende å se om innføringen av tilleggspoeng på sykepleiestudiet ved UiA fører med seg endring.

– Hvis det blir en markant endring i løpet av noen år mener jeg i hvert fall at vi bør ta opp saken igjen, sier han.

Thorgaard påpeker at det allerede har skjedd en endring i rett retning de siste årene.

– Jeg oppfordrer absolutt flere menn til å søke. Å være sykepleier er et spennende yrke, med masse utfordringer og en variert arbeidshverdag, sier han.

