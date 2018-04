– I år går vi «all inn», også er det vinn eller forsvinn, for dette kan ikke være et tapsprosjekt for oss.

Dette sier Maria Hauge Blindheim. Hun er arrangør av årets versjon av «Bakgårdsfesten», et arrangement som har en lang tradisjon på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Det er et arrangement på campus Kronstad, som feirer at studentersamfundet ved HVL er ferdig med flåtebyggingen de gjør i forkant av 17.mai-feiringen.

Blindheim legger likevel vekt på at dette er et arrangement for alle studenter, ikke bare dem på HVL.

Endring av dato

I fjor hadde arrangementet 17 forhåndsbestilte billetter, og på konsertdagen var det rundt 40 personer som møtte opp.

– Da gikk det jo ganske greit i underskudd, så målet i år er å gå i overskudd, sier Blindheim.

Tradisjonelt sett har arrangementet blitt avholdt 16. mai hvert år. Denne gangen har imidlertid arrangørene endret datoen til 28. april, i håp om at flere studenter skal delta på festen.

– 16. mai har vist seg å ikke være den mest ideelle datoen de siste årene, og vi valgte derfor å velge en ny dato, forteller Blindheim.

For årets begivenhet er artistene Chris Holsten og Mugisho booket, og Mugisho har blant annet laget et nytt live-show, som han skal fremføre for første gang på Bakgårdsfesten.

– Satser på god stemning

Både artistene og datoendringen har bare fått positiv respons, og arrangørene merker at interessen blant studentene er større enn tidligere.

– Flere studenter har gitt tilbakemelding på at det er mer sannsynlig at de tar turen innom nå som datoen er flyttet, forteller Blindheim.

Hun kan også forsikre om at selv om arrangementet er ute, slipper man utedo og har mulighet til å gå på do inne på HVLs områder.

Artist måtte avlyse

Til tross for god respons, har det likevel oppstått et par utfordringer. Blant annet måtte bandet Kid Astray, som i utgangspunktet var booket for festen, avlyse.

Til tross for ulempen, løste situasjonen seg, og Blindheim er veldig fornøyd med at de har klart å booke Mugisho. Hun ser nå frem til å fylle bakgården på campus Kronstad.

Kommentarer

kommentarer