Det er ingen tvil at korona-pandemien har kommet som en tsunami over verden og Norge.

Regjeringen og norske myndigheter burde vært bedre på hvilke konsekvenser en slik pandemi kunne bringe med seg.

Regjeringen har innført krisepakke etter krisepakke for å sørge for at den norske økonomien ikke skal gå til grunne. Dette er veldig bra, og det gis honnør til regjeringen for deres tiltak under denne krisen.

Det er likevel ikke mye å rope hurra for dersom en er student. Dagens krisepakke til studentene er heller mer en drittpakke. Regjeringen svikter studentene. Det skrytes av at det er en god rente med gode vilkår, men sannheten er at det hadde vært mer lønnsomt for en student å ta opp et boliglån enn å få hjelp av staten.

Vi er skuffet over at regjeringen ikke verdsetter de skattepengene som studentene med deltidsarbeid har betalt inn fra sine lønninger. Det å tilby lån er bare å utsette problemet og oppmuntre til en enveisbillett til Luksusfellen. Vi mener det å utsette studentene for mer gjeld er ikke en lur løsning for samfunnet.

Den skisserte løsningen er altså å gi studentene et kredittkort, bare med noen gunstige renter. Videre ved å gi studentene enda mer lån fører det bare til en økt terskel for å komme inn på boligmarkedet og dermed gjør det drømmen om en egen bolig enda vanskeligere. Det gjør ikke situasjonen bedre at fristen for å søke er knapp. De burde heller lagt opp til et løpende opptak.

