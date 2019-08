Studenter trenger flere boliger viser Studentboligundersøkelsen til Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er noe studentskipnaden Sammen jobber hardt for, men på tross av dette fortsetter studentboliger å være en mangelvare i Bergen. Hvorfor det? At det fortsetter å være slik er ingen tilfeldighet. Eiendomsselskap tjener seg rike på studentboligmangelen, og kjemper for at det skal fortsetter å være slik.

For eksempel ble 11 leiligheter i Vågedalen på Laksevåg lagt ut til salgs i 2018. Da tok Bergen kommune et uvanlig, men godt grep. For å hindre at nabolaget like ved Laksevåg senter ble gjort om til en utleieslum, ville kommunen bruke forkjøpsretten. Slik ble det dessverre ikke. Dessverre fikk Høyre, Midgard Gruppen og fylkesmannen, som Bergens Tidende (BT) skriver, tvunget kommunen til å gi Vågedalen over til Midgard Gruppen, som eier en rekke utleieeiendommer i Bergen og Litauen.

Midgard Gruppen hadde tilsynelatende ikke innbyggernes beste i mente da de overtok nabolaget, men heller å tjene penger på å gjennomføre begrenset oppussing som maling, ny tapet og flislegging på falleferdige boliger for deretter å leie dem ut til overpris. Deres forrige eier, OBOS, kalte disse , ifølge BT, «tilnærmet kondemnable». Dette er altså hus av dårlig kvalitet, uten historisk eller estetisk verdi. Hadde kommunen beholdt husene, kunne de blitt erstattet med gode og sunne hjem. På et tidspunkt var det snakk om å bygge ut en studentby der, men dessverre fikk boligspekulanter Vågedalen. Her tjener noen seg rike på et grunnleggende, menneskelig behov: et sted å bo.

Dette gjør de ved å innkreve store deler av folk sine månedlige inntekter. For studenter og andre lavinntektsgruppe er dette ofte snakk om så mye som 2/3 av deres inntekter. Mesteparten av studenters studiestøtte er lån som må tilbakebetales med renter: 60 prosent om man fullfører en grad, 75 prosent om man bytter grad, 100 prosent om man ikke greier det. Hvert år setter studenter seg minst 70 000 kroner i gjeld for å få utdanning og tak over hodet. Dersom man ønsker seg et rom som er større enn et bøttekott, hvor muggen ikke sitter i veggene, må man i tillegg arbeide ved siden av studiene.

Ikke bare tilfører slike boligspekulanter ingen verdi til samfunnet, men behandler Lånekassen nærmest som et personlig investeringsfond. Oppkjøp av eiendommer med mål om utleie som næringsvirksomhet er et onde. Dette henger tett sammen med hyblifiseringingen av byen, hvor stadig flere boenheter deles opp, og gjøres om til mindre boenheter.

Selskapene som spekulerer i slik virksomhet er med på å presse opp prisene på boligmarkedet, samtidig som de lukker døren etter seg for studenter som ønsker å etablere seg. Dette er til stor skade, både for studentene og samfunnet som helhet.

Slaget om Vågedalen er tapt enn så lenge, men det er ingen grunn til å stoppe der. Bergen kommune må innføre et forbud mot videre hyblifisering, og innføre støtteordninger for sammenslåing av små boenheter. Vi må sette en stopper for at boligspekulanter fritt får skape utleieslummer som går utover studentene.

