Det hele startet som en idé under pandemien. Nå går kunstfestivalen Forrom av stabelen for andre gang. Studentene som står bak håper kunstfestivalen vil bidra til å senke terskelen for å oppleve kunst.

Anette Grindheim (27) er blant de syv studentene som er med i Forrom-organisasjonen.

Hun kommer trillende på sykkelen sin forbi det som om en ukes tid kommer til å være en kunstutstilling i Nordnesparken. Grindheim forteller at hun har vært med i Forrom-organisasjonen helt fra begynnelsen for to år siden.

– Det startet helt frivillig med kjærligheten for kunst at ting skulle skje. Under korona måtte vi prøve å finne det mulighetene og bruke det rommet vi har her ute.

Grindheim forteller videre at konseptet kanskje er litt annerledes enn andre kunsttilstelninger. På Forrom skal kunst henges opp rundt i byen, og være tilgjengelig for alle som går forbi. I tillegg til kunst utendørs, skal også ulike kunstartister opptre på flere av Bergens utesteder.

«Ikke-kunstnere»

Frid Lilleskog Tronstad (19) er også en av arrangørene bak Forrom. Hun er geologistudent, og forteller at hun aldri hadde sett for seg at hun selv jobbet på en kunstfestival for et år siden.

– Jeg kan ikke så mye om kunst, men det har vært veldig kjekt med kreative ting.

Tronstad forteller at det i en hverdag med realfag og geologi, har vært fint å flette inn litt kunst også.

Grindheim omtaler seg selv som en «ikke-kunster», og er engelskstudent ved siden av festivalplanleggingen. På spørsmålet om hvorfor hun ønsket å starte opp en kunstfestival når hun selv ikke holdt på med kunst, «skylder» hun på venner.

«SKYLDER PÅ VENNER». Anette Grindheim har skylder på vennene sine for at kunstinteressen har oppstått.

– Jeg har veldig mange rundt meg som er kunstnere. De sliter med å få plass til å stille ut kunsten sin.

Grindheim så derfor behovet for et rom, eller et forrom om du vil, hvor nye kunstnere fikk vise seg fram.

Hvem som får vise frem kunsten sin, er det en jury som bestemmer. De er ikke alle som søker som får stille ut kunsten, forteller Grindheim.

– Vår målgruppe er de unge, og det er hovedsakelig folk under 26 år som er med både som kunstnere og som musikere.

Senker terskelen

Tronstad håper at Forrom kan bidra til å senke terskelen for både publikum og kunstnere selv.

GLEDER SEG. Arrangørene gleder seg til å stille ut kunst. Fra venstre: Frid Lilleskog Tronstad og Anette Grindheim.

– Det er ikke slik at vi vil få flest mulig til å se kunsten. Vi ønsker bare å skape muligheten for forbipasserende til å oppdage noe som de ikke ville fått med seg ellers. De må ikke gå aktivt inn på et museum eller et annet galleri for å oppleve det.

Grindheim trekker også fram at arrangementet er tilgjengelig for alle, i motsetning mange andre kunstutstillinger og gallerier.

– Selv om man får rabatt for å være student så koster det fortsatt ofte over 100 kroner for å gå på flere museer.

Forrom ble til som hennes lille protest mot nettopp denne summen, forteller hun lattermildt. Hun påpeker dessuten at festivalen også gir unge kunstnere muligheten til å komme opp og fram.

– De får enda et rom å vise frem kunsten sin. På et vis senker vi terskelen også for dem.

