Studentpolitikken går sin gang, men nå med en hardere front fra UiB og UiO

Mandag kveld kunne vi lese i Studvest, NRK, Dagbladet, TV2, VG, BA, BT og Khrono at Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) erklærte Ola Borten Moe som persona non grata.

UiBs tillitsvalgte, har dermed ikke skutt seg selv i foten, vi har skutt et nødbluss som ble fanget opp av både regional og nasjonal media. Ettersom denne saken sikkert kommer til å spire mye debatt er det viktig å gjøre noe helt klinkende klart:

SP-UiB har sagt at Ola Borten Moe ikke er ønsket på campus

SP-UiB har ikke sagt at de ikke er åpne for kommunikasjon med Ola Borten Moe.

Det blir derfor feil når nyhetsredaktør i Studvest, Astri Lovett Hageberg, skriver at studentpolitikken går sin gang uten UiB-studentene. Først og fremst er studentpolitikk mer enn hva som skjer i Stortinget. Studentpolitikk er også samtaler med diverse utvalg, komiteer, rektor, dekaner, kommunen og fylket.

Målet til Realistlista med å fremme den var aldri å kutte alle kanaler for kommunikasjon med Ola Borten Moe. Det understrekes igjen at vi ikke heller har gjort dette.

Senest på tirsdag kunne vi for eksempel lese at enkeltbilletter skal bli billigere på kollektivtrafikken i Bergen. Dette har ingenting med Borten Moe å gjøre. Dessuten er UiB sine tillitsvalgte, og dermed studenter, representert i Velferdstinget Vest og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Det må også understrekes at vi ikke har «kansellert» Ola Borten Moe fullstendig. Som lederen av studentparlamentet ved UiO (SP-UiO), Oline Sæther, demonstrerte på Dagsnytt 18 på mandag går det fint an å møte Ola Borten Moe til debatt til tross for å ha erklært han persona non grata. Dette forventer vi selvsagt også at vår kjære leder også ville gjort om han ble invitert.

Vi kan ikke snakke på vegne av alle som stemte for resolusjonen, men målet til Realistlista med å fremme den var aldri å kutte alle kanaler for kommunikasjon med Ola Borten Moe. Det understrekes igjen at vi ikke heller har gjort dette.

Målet med resolusjonen var å stå i solidaritet med SP-UiO for å sende et klart og tydelig signal om at vi anser Ola Borten Moe som uegnet i stillingen sin som forsknings- og høyere utdanningsminister.

I motsetning til Hageberg, mener vi det er nettopp fordi vi representerer studentene at vi må ta så drastiske steg.

Ola Borten Moe viser ingen tillit, han har lenge brukt en nedverdigende retorikk mot studentpolitikere, og ser ikke ut til å møte våre bekymringer med alvor. Når han blir spurt om hvordan den dårlige kjøpekraften til studenter skal håndteres ser han ut til å ikke klare å anerkjenne at det er et problem.

Vi kan ikke ha en minister som åpenbart kun har ett mål i sektoren han er minister for: Å spare penger.

Kunnskapsdepartementet har fått anledning til å svare på kommentarene rettet mot statsråd Ola Borten Moe. De har takket nei til dette.

