Med fire dager igjen til valget kommer det sittende byrådet med en melding til studentene. Blant annet lover de, dersom de fortsatt får bestemme:

Gratis «aktivitetskort» med verdi på 2000 kroner til studenter som melder flytting til Bergen

250 000 kroner ekstra til Studentsamskipnaden på Vestlandets (Sammen) psykiske helsetjeneste

– Bergen er en fantastisk studentby og vi vil at så mange som mulig skal velge å bo her, sier byråd for finans, innovasjon og eiendom, Haakon Pettersen (Krf) til Studvest.

– Det vil være bra for kommunen, økonomien og studentene, fortsetter han.

Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering, byrådsleder Roger Valhammer, og byråd for finans, innovasjon og eiendom, her sammen med UiB-rektor Dag Rune Olsen og viserektor Oddrun Samdal for å legge frem forslagene sine.

For Sammens psykiske helsetjeneste lover byrådene en solid økning i budsjettet for 2020. I både 2018 og 2019 har de fått tildelt 500 000 kroner, men for 2020 søkte studentsamskipnaden om 250 000 mer.

– Sammen har søkt om 750 000 kroner, og det får de. Det er en «done deal», lover Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering.

Kultur over kollektiv

I blant annet Kristiansand har man en ordning der studenter som melder flytting i folkeregisteret får gratis kollektivtilbud i ett år.

Byrådene sier de vurderte det samme Bergen, men konkluderte med at aktivitetskort vil være en bedre løsning for byens studenter.

De fremhever at mange av studentene i Bergen bor nærme campus og derfor ikke nødvendigvis har samme behovet.

– Derfor tok vi en vurdering og valgte noe som løftet kulturen, heller enn gratis kollektivtransport, forteller Pettersen

Akkurat hva kortet skal innebære har de ikke kommet frem til enda, men gratis inngang på arrangementer er noe av det som blir nevnt.

Høyre melder bløff

Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove (H), kaller det useriøst å komme med noe slikt fire dager før valget.

– Vi ønsker alle tiltak som gjør det naturlig for studenter å melde flytting velkomne, men i dag er første gang jeg hører om dette. Det her må være noe som noen har kokt sammen rett før valget, sier Hove.

Han forteller at de vil fortsette å fokusere på de løftene som allerede er gitt.

– Vi har bevilget penger til helsestasjon for studenter, har gitt tilskudd til studentaktivitet og signalisert at vi ønsker studentvilla. Dette er viktige tiltak vi har snakket om gjennom hele valgkampen, og ikke bare fire dager før.

– Jeg håper studenter avslører bløffen, legger Hove til.

Byrådsleder Roger Valhammer (AP) sier at dette er saker de har jobbet med i en lengre periode, men at de ønsket å time det med Studentmeldingen, som kommunen nå har sendt ut til høring.

– Slik blir ikke disse sakene hovedfokus i hver debatt. Vi vil heller fokusere på andre saker i de store debattene, sier Valhammer.

